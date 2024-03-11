Що відомо про ймовірне посилення мобілізації в Росії після виборів

На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька запитань. Насамперед військові плани Росії. Не тільки проти нашої держави - проти інших народів теж, - зазначив Зеленський. Поширити

Глава держави наголосив, що наразі перед світовою спільнотою стоїть непросте завдання розвіяти хвору фантазію кремлівського диктатора, що він ще нібито має достатньо часу для продовження війни проти України.

Можливо, він посилить мобілізацію - після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, повинен цим займатися - кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає, - наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський відреагував на заяви Папи Римського стосовно перемир'я з РФ

Глава держави виключив будь-яку ймовірність мирних переговорів з країною-агресоркою РФ у відповідь на коментар Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та бути готовою піти на переговори.

Для Путіна перерва – це кисень. Це не переговори, це спосіб відновлення боєздатності своєї армії і навчання молодих призовників, - пояснює Зеленський. Поширити

Також Зеленський вважає, що перемир'я дозволить Росії виробляти більше боєприпасів.

Попри це Зеленський наголошує на створенні "мирного плану", який може бути складений у Швейцарії під час "Саміту миру".

Країни, які підтримують цей план, могли б потім "передати його представникам Російської Федерації".