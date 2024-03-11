Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов доповів президенту Володимиру Зеленському стосовно планів кремлівського диктатора Володимира Путіна посилити мобілізацію росіян після президентських виборів.
Що відомо про ймовірне посилення мобілізації в Росії після виборів
Глава держави наголосив, що наразі перед світовою спільнотою стоїть непросте завдання розвіяти хвору фантазію кремлівського диктатора, що він ще нібито має достатньо часу для продовження війни проти України.
Зеленський відреагував на заяви Папи Римського стосовно перемир'я з РФ
Глава держави виключив будь-яку ймовірність мирних переговорів з країною-агресоркою РФ у відповідь на коментар Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та бути готовою піти на переговори.
Також Зеленський вважає, що перемир'я дозволить Росії виробляти більше боєприпасів.
Попри це Зеленський наголошує на створенні "мирного плану", який може бути складений у Швейцарії під час "Саміту миру".
Країни, які підтримують цей план, могли б потім "передати його представникам Російської Федерації".
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