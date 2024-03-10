Обурлива заява Папи Римського щодо України. Зеленський різко відреагував

Російські окупанти не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором.
Зеленський відповів Папі Римському
Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на закиди Папи Римського Франциска щодо перемовин з РФ та білого прапора.
Зеленський зробив відповідну заяву у відеозверненні.
За словами Зеленського, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, то всі українці — християни, мусульмани, юдеї — стали на захист країни.
Скандальна заява Папи Римського
Вчора видання Reuters опублікувало переказ фрагмента інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI. В інтерв'ю понтифік, відповідаючи на питання, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, підтримав таку позицію
Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність "білого прапора" та веде переговори, — сказав Франциск, додавши, що переговори мають проходити за посередництва інших країн.
У Ватикані після цього заявили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України. За словами керівника прес-служби Ватикану Маттео Бруні, понтифік говорив виключно про необхідність переговорів.
Однак слова Папи Римського викликали шквал критики серед західних лідерів та політиків. Критикували заяву понтифіка, зокрема в Латвії та Польщі. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Папу Римського не повторювати помилок минулого і підтримувати Україну.
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