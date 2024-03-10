Обурлива заява Папи Римського щодо України. Зеленський різко відреагував
Категорія
Україна
Дата публікації

Обурлива заява Папи Римського щодо України. Зеленський різко відреагував

Володимир Зеленський
Зеленський

Російські окупанти не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором.

Зеленський відповів Папі Римському

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на закиди Папи Римського Франциска щодо перемовин з РФ та білого прапора.

Зеленський зробив відповідну заяву у відеозверненні.

Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, то всі українці — християни, мусульмани, юдеї — стали на захист країни.

І я дякую кожному українському капелану, які — з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква — з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів — десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити.

Скандальна заява Папи Римського

Вчора видання Reuters опублікувало переказ фрагмента інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI. В інтерв'ю понтифік, відповідаючи на питання, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, підтримав таку позицію

Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність "білого прапора" та веде переговори, — сказав Франциск, додавши, що переговори мають проходити за посередництва інших країн.

У Ватикані після цього заявили, що Папа Римський не мав на увазі капітуляцію України. За словами керівника прес-служби Ватикану Маттео Бруні, понтифік говорив виключно про необхідність переговорів.

Однак слова Папи Римського викликали шквал критики серед західних лідерів та політиків. Критикували заяву понтифіка, зокрема в Латвії та Польщі. А глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Папу Римського не повторювати помилок минулого і підтримувати Україну.

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