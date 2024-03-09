Папа Римський зробив неочікувану заяву про переговори між Україною та Росією

Папа Римський Франциск зробив неочікувану заяву на підтримку переговорів між Україною та Росією про припинення війни. За його словами, потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".

Що сказав Папа Римський про переговори між Україною та Росією

Так, Reuters отримало у своє розпорядження запис інтерв'ю Папи Римського для швейцарського телеканалу RSI, яке відбулося у лютому та має бути опубліковане 20 березня. На записі є фрагмент інтерв'ю, де понтифік відповідає на питання щодо того, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" та піти на переговори з РФ, попри те, що багато хто говорить, що це узаконить агресію Москви.

Це одна з інтерпретацій, це правда. Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність підняти "білий прапор" та веде переговори, — сказав Франциск, додавши, що переговори мають проходити за посередництва інших країн. Поширити

На думку Папи Римського, одним з таких посередників могла б бути Туреччина.

Можна відчувати сором. Але скільки людей загинуло в підсумку? Потрібно вести переговори. Не соромтесь вести переговори, поки ситуація не погіршилась, — наголосив він. Поширити

Однак врегулювати переговорами понтифік пропонує не лише війну України з РФ. В іншій частині інтерв'ю, яка стосувалася конфлікту Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, Франциск сказав, що "переговори — це не капітуляція".

Понтифік і раніше виступав за дипломатичне врегулювання, але вперше фактично закликав Україну здатися. Українська влада поки що не коментувала заяву Папи Римського.

Підштовхування України до переговорів з РФ

За два роки повномасштабної російської агресії Україну вже декілька разів намагалися підштовхнути до переговорів з РФ. Новий етап підштовхування почався нещодавно. Зокрема, Китай знову відправив в Росію, Україну та ЄС свого спецпредставника, який відповідає за "дипломатичне врегулювання".

А вчора після зустрічі з українським президентом глава Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести "мирний" саміт за участі України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь в Глобальному саміті миру, ініційованому Україною.