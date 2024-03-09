Папа Римский сделал неожиданное заявление о переговорах между Украиной и Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Папа Римский сделал неожиданное заявление о переговорах между Украиной и Россией

Папа Римский
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Источник:  Reuters

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Что сказал Папа Римский о переговорах между Украиной и Россией

Так, Reuters получила в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI, которая состоялась в феврале и должна быть опубликована 20 марта. На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос относительно того, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры, — сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить при посредничестве других стран.

По мнению Папы Римского, одним из таких посредников могла быть Турция.

Можно ощущать стыд. Но сколько людей погибло в итоге? Необходимо вести переговоры. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась, подчеркнул он.

Однако урегулировать переговорами понтифик предлагает не только войну Украины с РФ. В другой части интервью, касавшейся конфликта Израиля с боевиками ХАМАС, Франциск сказал, что "переговоры - это не капитуляция".

Понтифик по-прежнему выступал за дипломатическое урегулирование, но впервые фактически призвал Украину сдаться. Украинские власти пока не комментировали заявление Папы Римского.

Подталкивание Украины к переговорам с РФ

Через два года полномасштабной российской агрессии Украину уже несколько раз пытались подтолкнуть к переговорам с РФ. Новый этап подталкивания начался недавно. В частности, Китай снова отправил в Россию, Украину и ЕС своего спецпредставителя, отвечающего за "дипломатическое урегулирование".

А вчера после встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.

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