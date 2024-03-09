Папа Римский сделал неожиданное заявление о переговорах между Украиной и Россией

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в поддержку переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, нужно найти мужество поднять "белый флаг".
Что сказал Папа Римский о переговорах между Украиной и Россией
Так, Reuters получила в свое распоряжение запись интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI, которая состоялась в феврале и должна быть опубликована 20 марта. На записи есть фрагмент интервью, где понтифик отвечает на вопрос относительно того, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.
По мнению Папы Римского, одним из таких посредников могла быть Турция.
Однако урегулировать переговорами понтифик предлагает не только войну Украины с РФ. В другой части интервью, касавшейся конфликта Израиля с боевиками ХАМАС, Франциск сказал, что "переговоры - это не капитуляция".
Понтифик по-прежнему выступал за дипломатическое урегулирование, но впервые фактически призвал Украину сдаться. Украинские власти пока не комментировали заявление Папы Римского.
Подталкивание Украины к переговорам с РФ
Через два года полномасштабной российской агрессии Украину уже несколько раз пытались подтолкнуть к переговорам с РФ. Новый этап подталкивания начался недавно. В частности, Китай снова отправил в Россию, Украину и ЕС своего спецпредставителя, отвечающего за "дипломатическое урегулирование".
А вчера после встречи с украинским президентом глава Турции Реджеп Эрдоган предложил провести "мирный" саммит с участием Украины и РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение и пригласил Турцию принять участие в Глобальном саммите мира, инициированном Украиной.
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