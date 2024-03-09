Турция и США провели переговоры по войне в Украине

Официальные лица Турции и США провели переговоры в Вашингтоне. Среди тем была война между Украиной и Россией.
О чем говорили представители Турции и США
По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, официальные лица провели несколько раундов переговоров на такие темы, как:
Сирия;
Украина;
Сектор Газа;
сотрудничество оборонной промышленности;
энергетика;
борьба с терроризмом.
Министр добавил, что стороны достигли определенных "изменений в психологии их отношений", а также ожидают более положительную повестку дня в дальнейшем взаимодействии.
Как пишет издание, Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном пути прекращения вторжения России в Украину. По его словам, Турция не заметила, чтобы Киев и Москва были готовы к этому.
Позиция Турции во время войны в Украине
В конце февраля президент Турции заявлял, что его страна вновь готова возобновить происходивший в Стамбуле процесс переговоров между Россией и Украиной. В частности, о соответствующей инициативе Эрдоган напомнил и вчера, 8 марта, во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию. Лидер Украины отметил, что Киев не видит места для представителей России на этом саммите.
Также в феврале Турция начала работу над новым механизмом экспорта украинского зерна на мировые рынки после того, как в прошлом году Россия вышла из "зернового соглашения". Тогда же Киев открыл временные коридоры для гражданских торговых судов.
В частности, 11 января 2023 года министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле соглашение о разминировании Черного моря.
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