Турция и США провели переговоры по войне в Украине

Официальные лица Турции и США провели переговоры в Вашингтоне. Среди тем была война между Украиной и Россией.

О чем говорили представители Турции и США

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, официальные лица провели несколько раундов переговоров на такие темы, как:

Сирия;

Украина;

Сектор Газа;

сотрудничество оборонной промышленности;

энергетика;

борьба с терроризмом.

Министр добавил, что стороны достигли определенных "изменений в психологии их отношений", а также ожидают более положительную повестку дня в дальнейшем взаимодействии.

Решая проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, важно также осознать общий потенциал, который могут создать две нации, и возможности, которые они могут предоставить, — заявил он. Поделиться

Как пишет издание, Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном пути прекращения вторжения России в Украину. По его словам, Турция не заметила, чтобы Киев и Москва были готовы к этому.

Нам нужна основа для разговоров, чтобы эта война прекратилась, и диалог, чтобы предотвратить худшие кризисы, и мы призываем к этому, — сказал глава турецкого МИД. Поделиться

Позиция Турции во время войны в Украине

В конце февраля президент Турции заявлял, что его страна вновь готова возобновить происходивший в Стамбуле процесс переговоров между Россией и Украиной. В частности, о соответствующей инициативе Эрдоган напомнил и вчера, 8 марта, во время визита президента Владимира Зеленского в Турцию. Лидер Украины отметил, что Киев не видит места для представителей России на этом саммите.

Также в феврале Турция начала работу над новым механизмом экспорта украинского зерна на мировые рынки после того, как в прошлом году Россия вышла из "зернового соглашения". Тогда же Киев открыл временные коридоры для гражданских торговых судов.

В частности, 11 января 2023 года министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле соглашение о разминировании Черного моря.