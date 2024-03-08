Зеленский присвоил имя гетмана Выговского построенному в Турции корвету ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.
Зеленский в Турции с официальным визитом: что известно
Зеленский 8 марта прибыл в Турцию. Программа визита начинается с посещения корвета «Гетман Иван Выговский», строящегося для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.
Согласно приказу № 150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.
В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский". Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.
В повестке дня — двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате. Кроме того, Президент встретится с представителями турецких оборонных компаний.
После двусторонней встречи президентов запланирована совместная пресс-конференция.
В ходе визита Президента Владимира Зеленского в Турцию речь пойдет о Формуле мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, освобождении украинских пленников и политических заключенных, которые содержатся российским государством.
Строительство корвета для Украины в Турции
Напомним, строительство корвета типа «Ада» для ВМС ВСУ было начато в апреле 2021 года.
Построение корвета происходит в соответствии со Стратегией развития ВМС ВСУ до 2036 года.
7 сентября 2021 в Турции состоялась закладка киля корабля класса корвет «Ada» для нужд ВМС ВСУ. 13 ноября того же года на турецкой верфи началось строительство корпуса.
Корвет класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет.
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