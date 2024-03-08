Зеленский присвоил имя гетмана Выговского построенному в Турции корвету ВМС Украины

Зеленский в Турции с официальным визитом: что известно

Зеленский 8 марта прибыл в Турцию. Программа визита начинается с посещения корвета «Гетман Иван Выговский», строящегося для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.

⚡️ Володимир Зеленський у Туреччині присвоїв ім'я "Гетьман Іван Виговський" корвету класу «Ada» ВМС ЗС України pic.twitter.com/GCxE3Psh4d — Ukrinform (@UKRINFORM) March 8, 2024

Согласно приказу № 150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.

В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский". Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

В повестке дня — двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате. Кроме того, Президент встретится с представителями турецких оборонных компаний.

После двусторонней встречи президентов запланирована совместная пресс-конференция.

В ходе визита Президента Владимира Зеленского в Турцию речь пойдет о Формуле мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, освобождении украинских пленников и политических заключенных, которые содержатся российским государством.

Строительство корвета для Украины в Турции

Напомним, строительство корвета типа «Ада» для ВМС ВСУ было начато в апреле 2021 года.

Построение корвета происходит в соответствии со Стратегией развития ВМС ВСУ до 2036 года.

7 сентября 2021 в Турции состоялась закладка киля корабля класса корвет «Ada» для нужд ВМС ВСУ. 13 ноября того же года на турецкой верфи началось строительство корпуса.

Планировалось, что в 2022 году первый корвет будет переправлен в Украину, где его достроят, и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВСУ. из-за войны, начатой Россией против Украины, отправка корвета была отсрочена. Поделиться

Корвет класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет.