Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии

Что известно о решении Зеленского относительно Залужного

В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман, — сказано в заявлении МИД Украины. Поделиться

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Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, у Украины нет посла в Британии с тех пор, как 21 июля 2023 года президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Вадима Пристайко.

Он был послом в Британии с июля 2020 года.

Ранее ходили слухи о том, что послом может стать экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников, однако этого не произошло.

Зеленский уже предлагал Залужному должность посла

Впоследствии украинские журналисты со ссылкой на своих инсайдеров утверждали, что перед увольнением Валерия Залужного 8 февраля Зеленский предлагал ему, среди прочего, должность посла в Великобритании, но тот отказался переводиться на гражданскую должность во время войны.

8 февраля глава государства официально заявил, что Валерий Залужный покидает пост главнокомандующего ВСУ.

Его преемником стал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.