Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии

7 марта глава государства Владимир Зеленский официально согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины Великобритании и Северной Ирландии.
Что известно о решении Зеленского относительно Залужного
Что важно понимать, у Украины нет посла в Британии с тех пор, как 21 июля 2023 года президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Вадима Пристайко.
Он был послом в Британии с июля 2020 года.
Ранее ходили слухи о том, что послом может стать экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников, однако этого не произошло.
Зеленский уже предлагал Залужному должность посла
Впоследствии украинские журналисты со ссылкой на своих инсайдеров утверждали, что перед увольнением Валерия Залужного 8 февраля Зеленский предлагал ему, среди прочего, должность посла в Великобритании, но тот отказался переводиться на гражданскую должность во время войны.
8 февраля глава государства официально заявил, что Валерий Залужный покидает пост главнокомандующего ВСУ.
Его преемником стал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
За словами инсайдеров, после отставки бывший главнокомандующий ВСУ планировал заняться своим здоровьем и, возможно, начать преподавательскую деятельность.
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