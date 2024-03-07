Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии

МИД Украины
Владимир Зеленский
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7 марта глава государства Владимир Зеленский официально согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины Великобритании и Северной Ирландии.

Что известно о решении Зеленского относительно Залужного

В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман, — сказано в заявлении МИД Украины.

Фото: скриншот

Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, у Украины нет посла в Британии с тех пор, как 21 июля 2023 года президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Вадима Пристайко.

Он был послом в Британии с июля 2020 года.

Ранее ходили слухи о том, что послом может стать экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников, однако этого не произошло.

Зеленский уже предлагал Залужному должность посла

Впоследствии украинские журналисты со ссылкой на своих инсайдеров утверждали, что перед увольнением Валерия Залужного 8 февраля Зеленский предлагал ему, среди прочего, должность посла в Великобритании, но тот отказался переводиться на гражданскую должность во время войны.

8 февраля глава государства официально заявил, что Валерий Залужный покидает пост главнокомандующего ВСУ.

Его преемником стал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

За словами инсайдеров, после отставки бывший главнокомандующий ВСУ планировал заняться своим здоровьем и, возможно, начать преподавательскую деятельность.

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