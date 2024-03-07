Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Британії

7 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України Великій Британії та Північній Ірландії.
Що відомо про рішення Зеленського щодо Залужного
Що важливо розуміти, Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Вадима Пристайка.
Як відомо, він був послом у Британії з липня 2020 року.
Раніше ширилися чутки про те, що послом може стати ексглава Міноборони України Олексій Резніков, однак цього не сталося.
Зеленський уже пропонував Залужному посаду посла
Згодом українські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів стверджували, що перед звільненням Валерія Залужного 8 лютого Зеленський пропонував йому, серед іншого, посаду посла у Великій Британії, але той відмовився переводитися на цивільну посаду під час війни.
8 лютого глава держави офіційно заявив, що Валерій Залужний залишає посаду головнокомандувача ЗСУ.
Його наступником став командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
Анонімі джерела з оточення Валерія Залужного розповіли журналістам, що після відставки колишній головнокомандувач ЗСУ мав намір зайнятися своїм здоров’ям і, можливо, розпочати викладацьку діяльність.
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