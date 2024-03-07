Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Британії

Що відомо про рішення Зеленського щодо Залужного

У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман, — йдеться в заяві МЗС України. Поширити

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Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися. Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Вадима Пристайка.

Як відомо, він був послом у Британії з липня 2020 року.

Раніше ширилися чутки про те, що послом може стати ексглава Міноборони України Олексій Резніков, однак цього не сталося.

Зеленський уже пропонував Залужному посаду посла

Згодом українські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів стверджували, що перед звільненням Валерія Залужного 8 лютого Зеленський пропонував йому, серед іншого, посаду посла у Великій Британії, але той відмовився переводитися на цивільну посаду під час війни.

8 лютого глава держави офіційно заявив, що Валерій Залужний залишає посаду головнокомандувача ЗСУ.

Його наступником став командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.