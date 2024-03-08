Зеленський присвоїв ім'я гетьмана Виговського побудованому у Туреччині корвету ВМС України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський присвоїв ім'я гетьмана Виговського побудованому у Туреччині корвету ВМС України

Туреччина
Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини.

Зеленський у Туреччині з офіційним візитом: що відомо

Зеленський 8 березня прибув до Туреччини. Програма візиту розпочинається з відвідання корвета «Гетьман Іван Виговський», який будується для Військово-морських сил ЗСУ на верфі неподалік Стамбула.

Згідно з наказом № 150/2024 Зеленський вирішив присвоїти корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ ім'я гетьмана Івана Виговського.

Надалі його іменуватимуть корвет "Гетьман Іван Виговський". Це було зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

У порядку денному візиту — двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі. Окрім того, Президент України зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.

У ході візиту Президента Володимира Зеленського в Туреччину йтиметься про Формулу миру, організації Саміту миру, безпеку судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою.

Будівництво корвета для України у Туреччині

Нагадаємо, будівництво корвета типу «Ада» для ВМС ЗСУ було розпочате у квітні 2021 року.

Побудова корвета відбувається відповідно до Стратегії розвитку ВМС ЗСУ до 2036 року.

7 вересня 2021 року у Туреччині відбулась закладка кіля корабля класу корвет «Ada» для потреб ВМС ЗСУ. 13 листопада того ж року на турецькій верфі розпочалось будівництво корпусу.

Планувалося, що у 2022 році перший корвет буде переправлено в Україну, де його добудують, і вже у 2024 році він увійде до складу ВМС ЗСУ. Через війну, розпочату Росією проти України, відправка корвета була відтермінована.

Корвет класу Ada буде адаптований до всіх наявних типів протикорабельних ракет.

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