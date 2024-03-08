Зеленський розкрив головний план Путіна у війні проти України — відео

На переконання глави держави Володимира Зеленського, насправді російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений "просто якоюсь територією", його план – знищити Україну повністю.

Зеленський пояснив, що замислив Путін

За словами українського лідера, удари по цивільних об’єктах, залякування населення, публічні заяви оточення Путіна в їхніх медіа — всі ці меседжі свідчать про те, що вони не змогли досягти своїх цілей в Україні.

…Всі ці меседжі говорять про те, що його ціллю є не окремі території, а вся Україна. Тому Україні поки ніхто, крім сил України і союзницького партнерства, нічого не гарантує. Ми впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією: містом або селом, Кримом або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні України повністю, приєднання земель незалежної України до Росії. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що очільник Кремля повністю керує силовим блоком та військами Білорусі.

Володимир Зеленський нагадав, що напад на нашу країну з території Білорусі в першу ніч повномасштабного вторгнення є тому доказом.

Це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі. В Україні політично він не зміг це зробити…Тому він почав військову окупацію. Плану щодо Криму або Донбасу у нього немає. Це просто риторика. Його план — позбавити Україну незалежності, — пояснив президент. Поширити

Зеленський відкидає варіант з “замороженням” війни

На переконання глави держави, можлива пауза у війні стане "серйозним викликом для збереження України і її майбутнього".

Ба більше, що важливо розуміти, це буде проблема замороженого конфлікту для всієї Європи.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна мала довід замороження конфлікту, зокрема після окупації Криму і частини Донбасу.