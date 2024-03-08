Зеленський розкрив головний план Путіна у війні проти України — відео

На переконання глави держави Володимира Зеленського, насправді російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений "просто якоюсь територією", його план – знищити Україну повністю.
Зеленський пояснив, що замислив Путін
За словами українського лідера, удари по цивільних об’єктах, залякування населення, публічні заяви оточення Путіна в їхніх медіа — всі ці меседжі свідчать про те, що вони не змогли досягти своїх цілей в Україні.
Глава держави звертає увагу на те, що очільник Кремля повністю керує силовим блоком та військами Білорусі.
Володимир Зеленський нагадав, що напад на нашу країну з території Білорусі в першу ніч повномасштабного вторгнення є тому доказом.
Зеленський відкидає варіант з “замороженням” війни
На переконання глави держави, можлива пауза у війні стане "серйозним викликом для збереження України і її майбутнього".
Ба більше, що важливо розуміти, це буде проблема замороженого конфлікту для всієї Європи.
Володимир Зеленський нагадав, що Україна мала довід замороження конфлікту, зокрема після окупації Криму і частини Донбасу.
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