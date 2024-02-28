Коли Путін може розпочати ядерну війну. Аналітики попередили про план Росії
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Коли Путін може розпочати ядерну війну. Аналітики попередили про план Росії

Володимир Путін
Джерело:  Financial Times

Видання Financial Times стверджує, що має у своєму розпорядженні російські військові документи, які описують умови, за яких диктатор Володимир Путін міг би застосувати ядерну зброю.

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За словами журналістів, 29 секретних файлів, які вони отримали від своїх інсайдерів на Заході, були розроблені між 2008 та 2014 роками.

Однак, що важливо розуміти. вони є актуальними і зараз, оскільки описують моделі навчань, які країна-агресорка проводила до та після повномасштабного вторгнення в Україну.

У документах йдеться про те, що Путін може використовувати ядерну зброю у різних випадках.

Журналісти звертають увагу на те, що це може бути поразка підрозділів, відповідальних за охорону прикордонних районів, а також «стримування держав від використання агресії».

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Окрім того, наголошується, що серед критеріїв потенційного ядерного удару також вказано знищення:

  1. 20% російських стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами,

  2. 30% атомних ударних підводних човнів рф,

  3. трьох і більше крейсерів,

  4. трьох аеродромів або одночасний удар по головному та резервному береговим командним центрам.

За словами представників аналітичного центру RUSI (Британія), не потрібно вважати ці документи чітким зведенням правил до застосування ядерної зброї.

Іноземні експерти переконані в тому, що це, цілком можливо, просто черговий інструмент «навіювання страху».

У такий хитрий спосіб диктатор Володимир Путін хоче припиняти конфлікти на власних умовах, шокуючи супротивника країни «низьким порогом» до тактичного ядерного застосування.

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