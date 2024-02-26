Розвідка Британії назвала зброю, яку Путін використовує проти всього світу

Протягом війни Росії проти України Володимир Путін прагнув використати енергію у якості зброї.

Путін намагається використати енергетику як зброю

Як зазначає розвідка, удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі викликали масовий дефіцит електроенергії по всій країні, тоді як президент Росії Володимир Путін використав енергетичну політику для підриву міжнародної енергетичної безпеки в усьому світі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 February 2024.



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Скорочуючи потоки газу до Європи, обмежуючи трубопровідний експорт та змінюючи умови оплати, Путін прагнув підірвати єдність усієї Європи проти незаконної війни, яку веде Росія, — йдеться у повідомленні. Поширити

За даними британської розвідки, використання Росією енергії як зброя, ймовірно, залишиться примусовим інструментом.

Вельми ймовірно, що Росія продовжить використовувати енергетику як зброю для досягнення глобальної економічної вигоди та політичного впливу, що означає зв'язок між енергетикою, безпекою, політичними та військовими цілями, — зазначають у Міноборони Британії.

Як Росія використовує енергетику як зброю

Британська розвідка зазначає, що у лютому 2014 року Росія окупувала Крим, а у лютому захопила нафтогазові платформи України у Чорному морі.

2021 року "Газпром" скоротив постачання газу до Європи, щоб скоротити запаси. Після вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія одразу захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня — Запорізьку АЕС.

У березні 2022 року Москва вимагала оплати за газ у рублях. З травня 2022 року Росія скоротила постачання газу трубопроводом Ямал-Європа.

У серпні 2022 року Росія скоротила постачання по "Північному потоку-1". У травні 2023 року російський військовий корабель підійшов до газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у Чорному морі.

У листопаді 2022 року Москва почала атакувати українську інфраструктуру та продовжила удари у січні 2024 року.