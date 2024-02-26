Разведка Британии назвала оружие, которое Путин использует против всего мира

Во время войны России против Украины Владимир Путин стремился использовать энергию в качестве оружия.
Путин пытается использовать энергетику как оружие
Как отмечает разведка, удары России по украинской энергетической инфраструктуре вызвали массовый дефицит электроэнергии по всей стране, в то время как президент России Владимир Путин использовал энергетическую политику для подрыва международной энергетической безопасности по всему миру.
По данным британской разведки, использование Россией энергии в качестве оружия, вероятно, останется принудительным инструментом.
По всей вероятности, Россия продолжит использовать энергетику как оружие для достижения глобальной экономической выгоды и политического влияния, что означает связь между энергетикой, безопасностью, политическими и военными целями, отмечают в Минобороны Британии.
Как Россия использует энергетику как оружие
Британская разведка отмечает, что в феврале 2014 Россия оккупировала Крым, а в феврале захватила нефтегазовые платформы Украины в Черном море.
В 2021 году "Газпром" сократил поставки газа в Европу, чтобы сократить запасы. После вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия сразу захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта — Запорожскую АЭС.
В марте 2022 года Москва потребовала оплаты за газ в рублях. С мая 2022 года Россия сократила поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа.
В августе 2022 года Россия сократила поставки по "Северному потоку-1". В мае 2023 года российский военный корабль подошел к газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.
В ноябре 2022 года Москва начала атаковать украинскую инфраструктуру и продолжила удары в январе 2024 года.
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