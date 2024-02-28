Когда Путин может начать ядерную войну. Аналитики предупредили о плане России

Издание Financial Times утверждает, что располагает российскими военными документами, описывающими условия, при которых диктатор Владимир Путин мог бы применить ядерное оружие.

Кремль создает иллюзию низкого порога для начала ядерной войны

По словам журналистов, 29 секретных файлов, полученных от своих инсайдеров на Западе, были разработаны между 2008 и 2014 годами.

Однако что важно понимать, они актуальны и сейчас, поскольку описывают модели учений, которые страна-агрессорка проводила до и после полномасштабного вторжения в Украину.

В документах речь идет о том, что Путин может использовать ядерное оружие в разных случаях.

Журналисты обращают внимание, что это может быть поражение подразделений, ответственных за охрану приграничных районов, а также «сдерживание государств от использования агрессии».

Россия снова пытается запугать мир возможным ядерным ударом

Кроме того, уточняется, что среди критериев потенциального ядерного удара также указано уничтожение:

20% российских стратегических подлодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подлодок рф, трех и более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по главному и резервному береговым командным центрам.

По словам представителей аналитического центра RUSI (Британия), не нужно считать эти документы четким сведением правил применения ядерного оружия.

Иностранные эксперты убеждены в том, что это, вполне возможно, просто очередной инструмент «внушения страха».