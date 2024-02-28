Разведка Британии заявила о новом поражении Путина в войне против Украины

Минобороны Великобритании пришло к выводу, что полномасштабная война России против Украины снизила влияние Москвы на страны бывшего СССР, несмотря на то, что Путина хотел добиться противоположного.

Россия теряет влияние на страны бывшего СССР

Британские разведчики обращают внимание на то, что большое вторжение РФ в Украину стало причиной значительного сдвига в отношениях Кремля со странами бывшего Советского союза.

Россия почти наверняка продолжает видеть в сохранении своего влияния в этих странах приоритет своей внешней политики, необходимый для внутренней безопасности и экономического процветания. С февраля 2022 года, с вариациями, общее влияние России на ближайших соседей снизилось, - отмечают британские разведчики. Поделиться

Кроме того, указано, что неспособность РФ добиться существенных успехов в войне поставила под сомнение роль России как гаранта безопасности в регионе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 February 2024.



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По словам Минобороны Великобритании, нарушение Россией суверенитета Украины увеличило чувство угрозы со стороны РФ.

Что также важно понимать, все большее число стран демонстрируют тенденцию к сокращению зависимости от официальной Москвы.

Несмотря на то, что страна-агрессорка сохраняет в регионе существенное присутствие, открытое и скрытое, способность команды российского диктатора Владимира Путина достигать своих целей в последние два года почти наверняка существенно пришла в упадок.

Кремль боится введения западных войск в Украину

Как утверждает спикер Кремля Дмитрий Песков, появление военных НАТО на территории Украины якобы спровоцирует прямой конфликт России и Альянса.

В этом случае нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности (прямой войны с НАТО. — Ред.). Вот так и оцениваем, – заявил представитель диктатора Владимира Путина. Поделиться

По словам Пескова, Кремлю хорошо известна позиция французского лидера Эммануэля Макрона "относительно необходимости нанесения России стратегического поражения".