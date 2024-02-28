Розвідка Британії заявила про нову поразку Путіна у війні проти України

Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що повномасштабна війна Росії проти України зменшила вплив Москви на країни колишнього СРСР, попри те, що Путіна хотів добитися протилежного.
Росія втрачає вплив на країни колишнього СРСР
Британські розвідники звертають увагу на те, що велике вторгнення РФ в Україну стало причиною значного зсуву у відносинах Кремля з країнами колишнього Радянського союзу.
Окрім того, наголошується, що нездатність РФ досягти суттєвих успіхів у війні поставила під сумнів роль Росії як гаранта безпеки у регіоні.
За словами Міноборони Великої Британії, порушення Росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку РФ.
Що також важливо розуміти, дедалі більше країн демонструють тенденцію до скорочення залежності від офіційної Москви.
Попри те, що країна-агресорка зберігає в регіоні суттєву присутність, відкриту і приховану, здатність команди російського диктатора Володимира Путіна досягати своїх цілей в останні два роки майже напевно істотно занепала.
Кремль боїться введення західних військ в Україні
Як стверджує спікер Кремля Дмитро Пєсков, поява військових НАТО на території України нібито спровокує прямий конфлікт Росії та Альянсу.
За словами Пєскова, Кремлю добре відома позиція французького лідера Еммануеля Макрона "щодо необхідності нанесення Росії стратегічної поразки".
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