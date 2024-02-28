Розвідка Британії заявила про нову поразку Путіна у війні проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Розвідка Британії заявила про нову поразку Путіна у війні проти України

Міноборони Британії
Путін

Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що повномасштабна війна Росії проти України зменшила вплив Москви на країни колишнього СРСР, попри те, що Путіна хотів добитися протилежного.

Росія втрачає вплив на країни колишнього СРСР

Британські розвідники звертають увагу на те, що велике вторгнення РФ в Україну стало причиною значного зсуву у відносинах Кремля з країнами колишнього Радянського союзу.

Росія майже напевно продовжує вбачати у збереженні свого впливу у цих країнах пріоритет своєї зовнішньої політики, необхідний для внутрішньої безпеки і економічного процвітання. З лютого 2022 року, з варіаціями, загальний вплив Росії в найближчих сусідах знизився, — наголошують британські розвідники.

Окрім того, наголошується, що нездатність РФ досягти суттєвих успіхів у війні поставила під сумнів роль Росії як гаранта безпеки у регіоні.

За словами Міноборони Великої Британії, порушення Росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку РФ.

Що також важливо розуміти, дедалі більше країн демонструють тенденцію до скорочення залежності від офіційної Москви.

Попри те, що країна-агресорка зберігає в регіоні суттєву присутність, відкриту і приховану, здатність команди російського диктатора Володимира Путіна досягати своїх цілей в останні два роки майже напевно істотно занепала.

Кремль боїться введення західних військ в Україні

Як стверджує спікер Кремля Дмитро Пєсков, поява військових НАТО на території України нібито спровокує прямий конфлікт Росії та Альянсу.

У цьому випадку треба говорити не про ймовірність, а про неминучість (прямої війни з НАТО. — Ред.). Ось так і оцінюємо, — заявив представник диктатора Володимира Путіна.

За словами Пєскова, Кремлю добре відома позиція французького лідера Еммануеля Макрона "щодо необхідності нанесення Росії стратегічної поразки".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Російський флот уже знищений. Прем’єр Бельгії публічно висміяв Путіна
Володимир Зеленський
Александр де Кроо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи візьме Зеленський слухавку, якщо Путін подзвонить йому вночі — відео
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії назвала зброю, яку Путін використовує проти всього світу
Міноборони Британії
путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?