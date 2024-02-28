Розвідка Британії заявила про нову поразку Путіна у війні проти України

Міноборони Великої Британії дійшло висновку, що повномасштабна війна Росії проти України зменшила вплив Москви на країни колишнього СРСР, попри те, що Путіна хотів добитися протилежного.

Росія втрачає вплив на країни колишнього СРСР

Британські розвідники звертають увагу на те, що велике вторгнення РФ в Україну стало причиною значного зсуву у відносинах Кремля з країнами колишнього Радянського союзу.

Росія майже напевно продовжує вбачати у збереженні свого впливу у цих країнах пріоритет своєї зовнішньої політики, необхідний для внутрішньої безпеки і економічного процвітання. З лютого 2022 року, з варіаціями, загальний вплив Росії в найближчих сусідах знизився, — наголошують британські розвідники. Поширити

Окрім того, наголошується, що нездатність РФ досягти суттєвих успіхів у війні поставила під сумнів роль Росії як гаранта безпеки у регіоні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OJHmhrRCIs #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0Hktrao1PC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 28, 2024

За словами Міноборони Великої Британії, порушення Росією суверенітету України збільшило відчуття загрози з боку РФ.

Що також важливо розуміти, дедалі більше країн демонструють тенденцію до скорочення залежності від офіційної Москви.

Попри те, що країна-агресорка зберігає в регіоні суттєву присутність, відкриту і приховану, здатність команди російського диктатора Володимира Путіна досягати своїх цілей в останні два роки майже напевно істотно занепала.

Кремль боїться введення західних військ в Україні

Як стверджує спікер Кремля Дмитро Пєсков, поява військових НАТО на території України нібито спровокує прямий конфлікт Росії та Альянсу.

У цьому випадку треба говорити не про ймовірність, а про неминучість (прямої війни з НАТО. — Ред.). Ось так і оцінюємо, — заявив представник диктатора Володимира Путіна. Поширити

За словами Пєскова, Кремлю добре відома позиція французького лідера Еммануеля Макрона "щодо необхідності нанесення Росії стратегічної поразки".