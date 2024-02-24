Російський флот уже знищений. Прем’єр Бельгії публічно висміяв Путіна

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо виступив з потужною промовою у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, країна-агресорка зазначає поразку за поразкою.
Прем’єр Бельгії оцінив хід російсько-української війни
Александр де Кроо звертає увагу на те, що війна Росії проти України багато чого змінила в Україні та в усьому світі.
Окрім того, він наголосив, що країна-агресорка продовжує зазнавати однієї стратегічної поразки за іншою.
Його заява пролунала під час меморіальної церемонії в Гостомелі з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
На його переконання, саме такі важливі битви, як битва за Гостомель, дали змогу врятувати Україну та її майбутнє.
Зеленський звернувся до західних лідерів, які прибули в Україну
24 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії прибули до Києва, щоб продемонструвати свою підтримку українского народу.
На переконання Володимира Зеленського, українці та їхні партнери сильніші, ніж будь-яка геополітика, а єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор.
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