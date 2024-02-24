Російський флот уже знищений. Прем’єр Бельгії публічно висміяв Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Російський флот уже знищений. Прем’єр Бельгії публічно висміяв Путіна

Володимир Зеленський
Александр де Кроо

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо виступив з потужною промовою у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, країна-агресорка зазначає поразку за поразкою.

Прем’єр Бельгії оцінив хід російсько-української війни

Александр де Кроо звертає увагу на те, що війна Росії проти України багато чого змінила в Україні та в усьому світі.

Окрім того, він наголосив, що країна-агресорка продовжує зазнавати однієї стратегічної поразки за іншою.

Його заява пролунала під час меморіальної церемонії в Гостомелі з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Росіяни намагалися створити в Гостомелі плацдарм..., але вони зазнали поразки. Російська поразка в Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ, — наголосив Александр де Кроо.

Війна Росії проти України багато чого змінила в Україні та в усьому світі. Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою. НАТО збільшило свою ефективність і знову стало центром колективної безпеки в Європі... Російський флот уже знищений. Російська зброя виявилася такою, яка не може протистояти західній.

Александр де Кроо

Александр де Кроо

Прем’єр-міністр Бельгії

На його переконання, саме такі важливі битви, як битва за Гостомель, дали змогу врятувати Україну та її майбутнє.

Зеленський звернувся до західних лідерів, які прибули в Україну

24 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії прибули до Києва, щоб продемонструвати свою підтримку українского народу.

На переконання Володимира Зеленського, українці та їхні партнери сильніші, ніж будь-яка геополітика, а єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор.

Дорогі друзі! Президентко Єврокомісії Урсуло фон дер Ляєн, пані глава уряду Італії Джорджо Мелоні, Премʼєр-міністре Бельгії Александре Де Кроо, Премʼєр-міністре Канади Джастіне Трюдо! Я дякую за кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битись, а державі — зміцнюватись. Я дякую за кожне санкційне рішення проти Росії. І я дякую за кожен крок, який дає змогу наблизити справедливе завершення цієї війни. Путін повинен програти — абсолютно в усьому, як тут, у Гостомелі. Тільки так виграє мир.

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