Подоляк назвав три висновки за два роки повномасштабної війни РФ проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Подоляк назвав три висновки за два роки повномасштабної війни РФ проти України

Подоляк
Джерело:  Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може зробити три висновки на підсумками двох років повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

Які висновки назвав Подоляк за два роки війни РФ проти України

Як зазначив Подоляк, Росія вже два роки веде повномасштабну, жорстоку та криваву війни, а впродовж восьми років до того вона вела підготовчу, але не менш руйнівну війну проти України.

Росія вирішила обнулити все, що стосується сучасної цивілізації. Росія атакувала Україну, розхитуючись убити багато громадян іншої країни й окупувати території, — зазначив Подоляк.

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента

На його думку, за підсумками двох років великої війни слід зробити три висновки:

  1. РФ повинна, може і мусить програти. Інакше жодного миру не буде, жодних правил і права не буде, жодного майбутнього не буде.

  2. Ніколи не можна вірити серійному та масовому вбивці, який любить вбивати та любить руйнувати. РФ — це країна, яка може існувати, лише руйнуючи чужі життя.

  3. Рішення, яке не було ухвалене вчасно (у 2014 році, після анексії Криму й початку вторгнення в Україну), обов’язково спровокує набагато більшу трагедію.

Ну й головне. Україна вже довела, що ніколи не можна здаватись. Разом із партнерами нам цілком під силу поставити військову крапку в існуванні агресивної РФ, — підсумував Подоляк.

Подоляк назвав три головні підсумки 2023 року для України

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк поділився з командою online.ua підсумками 2023 року та викликами, які ставить перед собою команда президента на наступний 2024 рік.

Першим підсумком, за словами Подоляка, є те, що Україна знаходиться там, де є — і з точки зору війни, і з точки зору підтримки партнерів, і з точки зору усвідомлення, хто ми.

По-друге, Україна та партнери сьогодні точно розуміють, що це за війна. Українській стороні вдалося змінити риторику партнерів, розуміння природи війни, російського режиму як такого. Це, за словами Подоляка, гарантує Україні незмінну підтримку, попри певний песимізм.

По-третє, Україна більш підготовлена до тяжких випробувань. Цьому слугують прикладами енергетична система, захист неба, чи військові виробництва.

І 23-й для мене — це якоюсь мірою рік повернення. Тому що я розумію, що можна влаштуватись десь інде. Особливо коли такі часи, в яких живе Україна. Але люди розуміють, що тут дім. І вони повертаються. Це відповідь на запитання, заради чого все відбувається, — зазначив Подоляк.

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