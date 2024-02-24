Подоляк назвал три вывода за два года полномасштабной войны РФ против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может сделать три вывода по итогам двух лет полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Какие выводы назвал Подоляк за два года войны РФ против Украины

Как отметил Подоляк, Россия уже два года ведет полномасштабную, жестокую и кровавую войны, а за восемь лет до этого она вела подготовительную, но не менее разрушительную войну против Украины.

Россия решила обнулить все, что касается современной цивилизации. Россия атаковала Украину, расшатываясь убить многих граждан другой страны и оккупировать территории, - отметил Подоляк. Михаил Подоляк Советник главы Офиса президента

По его мнению, по итогам двух лет великой войны следует сделать три вывода:

РФ должна, может и должна проиграть. Иначе никакого мира не будет, никаких правил и права не будет, ни будущего не будет. Никогда нельзя верить серийному и массовому убийце, который любит убивать и разрушать. РФ — это страна, которая может существовать только разрушая чужие жизни. Решение, которое не было принято в срок (в 2014 году, после аннексии Крыма и начала вторжения в Украину), обязательно спровоцирует гораздо большую трагедию.

Ну и главное. Украина уже доказала, что никогда нельзя сдаваться. Вместе с партнерами нам вполне по силам поставить военную точку в существовании агрессивной РФ, — подытожил Подоляк. Поделиться

Подоляк назвал три главных итога 2023 года для Украины

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поделился с командой online.ua итогами 2023 и вызовами, которые ставит перед собой команда президента на следующий 2024 год.

Первым итогом, по словам Подоляка, является то, что Украина находится там, где есть и с точки зрения войны, и с точки зрения поддержки партнеров, и с точки зрения осознания, кто мы.

Во-вторых, Украина и партнеры сегодня точно понимают, что это война. Украинской стороне удалось изменить риторику партнеров, понимание природы войны, российский режим как таковой. Это, по словам Подоляка, гарантирует Украине неизменную поддержку, несмотря на пессимизм.

В третьих, Украина более подготовлена к тяжелым испытаниям. Этому служат примерами энергетическая система, защита неба или военные производства.