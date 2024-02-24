Российский флот уже уничтожен. Премьер Бельгии публично высмеял Путина

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выступил с мощной речью во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, страна-агрессорка переживает поражение за поражением.

Премьер Бельгии оценил ход российско-украинской войны

Александр де Кроо обращает внимание на то, что война России против Украины многое изменила в Украине и во всем мире.

Кроме того, он подчеркнул, что страна-агрессорка продолжает терпеть одно стратегическое поражение за другим.

Его заявление прозвучало во время мемориальной церемонии в Гостомеле по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Россияне пытались создать в Гостомеле плацдарм..., но они потерпели поражение. Российское поражение в Гостомеле было началом конца российской попытки захватить Киев, – подчеркнул Александр де Кроо. Поделиться

Война России против Украины многое изменила в Украине и во всем мире. Россия терпела одно стратегическое поражение за другим. НАТО увеличило свою эффективность и вновь стало центром коллективной безопасности в Европе... Российский флот уже уничтожен. Российское оружие оказалось таким, которое не может противостоять западному. Александр де Кроо Премьер-министр Бельгии

По его убеждению, именно такие важные битвы, как битва за Гостомель, позволили спасти Украину и ее будущее.

Зеленский обратился к прибывшим в Украину западным лидерам

24 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, а также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии прибыли в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку украинского народа.

По убеждению Владимира Зеленского, украинцы и их партнеры сильнее любой геополитики, а единение людей может сделать больше, чем любой диктатор.