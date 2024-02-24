Российский флот уже уничтожен. Премьер Бельгии публично высмеял Путина
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Политика
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Российский флот уже уничтожен. Премьер Бельгии публично высмеял Путина

Владимир Зеленский
Александр де Кроо
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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выступил с мощной речью во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, страна-агрессорка переживает поражение за поражением.

Премьер Бельгии оценил ход российско-украинской войны

Александр де Кроо обращает внимание на то, что война России против Украины многое изменила в Украине и во всем мире.

Кроме того, он подчеркнул, что страна-агрессорка продолжает терпеть одно стратегическое поражение за другим.

Его заявление прозвучало во время мемориальной церемонии в Гостомеле по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Россияне пытались создать в Гостомеле плацдарм..., но они потерпели поражение. Российское поражение в Гостомеле было началом конца российской попытки захватить Киев, – подчеркнул Александр де Кроо.

Война России против Украины многое изменила в Украине и во всем мире. Россия терпела одно стратегическое поражение за другим. НАТО увеличило свою эффективность и вновь стало центром коллективной безопасности в Европе... Российский флот уже уничтожен. Российское оружие оказалось таким, которое не может противостоять западному.

Александр де Кроо

Александр де Кроо

Премьер-министр Бельгии

По его убеждению, именно такие важные битвы, как битва за Гостомель, позволили спасти Украину и ее будущее.

Зеленский обратился к прибывшим в Украину западным лидерам

24 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, а также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии прибыли в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку украинского народа.

По убеждению Владимира Зеленского, украинцы и их партнеры сильнее любой геополитики, а единение людей может сделать больше, чем любой диктатор.

Дорогие друзья! Президент Еврокомиссии Урсуло фон дер Ляен, госпожа глава правительства Италии Джорджо Мэлони, Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, Премьер-министр Канады Джастине Трюдо! Я благодарю за каждый пакет поддержки, который помогает нашим воинам драться, а государству – укрепляться. Я благодарю за каждое санкционное решение против России. И я благодарю за каждый шаг, позволяющий приблизить справедливое завершение этой войны. Путин должен проиграть – абсолютно во всем, как здесь, в Гостомеле. Только так выигрывает мир.

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