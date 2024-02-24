Российский флот уже уничтожен. Премьер Бельгии публично высмеял Путина

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выступил с мощной речью во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, страна-агрессорка переживает поражение за поражением.
Премьер Бельгии оценил ход российско-украинской войны
Александр де Кроо обращает внимание на то, что война России против Украины многое изменила в Украине и во всем мире.
Кроме того, он подчеркнул, что страна-агрессорка продолжает терпеть одно стратегическое поражение за другим.
Его заявление прозвучало во время мемориальной церемонии в Гостомеле по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.
По его убеждению, именно такие важные битвы, как битва за Гостомель, позволили спасти Украину и ее будущее.
Зеленский обратился к прибывшим в Украину западным лидерам
24 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, а также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии прибыли в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку украинского народа.
По убеждению Владимира Зеленского, украинцы и их партнеры сильнее любой геополитики, а единение людей может сделать больше, чем любой диктатор.
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