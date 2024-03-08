У США попередили про справжні наміри Путіна щодо Молдови
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У США попередили про справжні наміри Путіна щодо Молдови

Путін
Джерело:  ISW

Як вважає команда ISW, російський диктатор Володимир Путін має намір використати Придністров'я і Гагаузію для проведення гібридних операцій. Таким чином він хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС і президентських виборів.

Молдова може стати новою жертвою Путіна

Американські аналітики звертають увагу на те, що очільниця проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул провела зустріч із заступником голови адміністрації президента Росії Сергієм Кірієнком у Росії 7 березня.

Що важливо розуміти, це сталося одразу після того, як молдовська влада офіційно заявила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду.

Гуцул закликала поплічника Путіна допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "для соціальних проєктів", зняти російське ембарго на імпорт з Гагаузії і допомогти в переговорах з російською державною енергетичною компанією "Газпром" про постачання газу до Гагаузії за пільговою ціною.

На думку іноземних експертів, посилена увага офіційної Москви до відносин з Гагаузією після нещодавньої риторичної уваги до іншого проросійського регіону Молдови, Придністров'я, підтверджує той факт, що Путін розраховує використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів у Молдові, що відбудуться у 2024 році.

Більше про ситуацію в Молдові та “ПМР” можна дізнатися зі спецвипуску Online.UA:

Глава спецслужби Молдови також попередив про плани Путіна

Нещодавно очільник Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце заявив, що команда російського диктатора спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори.

Окрім того, Кремль буде намагатися спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.

У розпорядженні СІБ опинилися дані, які вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій РФ. Мета цих дій — скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси й утримати Молдову у сфері свого впливу, — заявив Мустяце.

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