В США предупредили об истинных намерениях Путина относительно Молдовы
Категория
Мир
Дата публикации

В США предупредили об истинных намерениях Путина относительно Молдовы

Путин
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Источник:  ISW

Как считает команда ISW, российский диктатор Владимир Путин намерен использовать Приднестровье и Гагаузию для гибридных операций. Таким образом, он хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.

Молдова может стать новой жертвой Путина

Американские аналитики обращают внимание на то, что глава пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул провела встречу с замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко в России 7 марта.

Что важно понимать, это произошло сразу после того, как молдавские власти официально заявили, что уголовное дело против Гуцул в скором времени будет передано в суд.

Гуцул призвала приспешника Путина помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь в переговорах с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.

По мнению иностранных экспертов, усиленное внимание официальной Москвы к отношениям с Гагаузией после недавнего риторического внимания к другому пророссийскому региону Молдовы, Приднестровью, подтверждает тот факт, что Путин рассчитывает использовать оба этих региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и последующую поляризацию Молдовы накануне состоявшихся в 2024 году переговоров о вступлении Молдовы в ЕС и президентских выборов в Молдове.

Больше о ситуации в Молдове и “ПМР” можно узнать из спецвыпуска Online.UA:

Глава спецслужбы Молдовы также предупредил о планах Путина

Недавно глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце заявил, что команда российского диктатора попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы.

Кроме того, Кремль постарается спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.

В распоряжении СИБ оказались данные, указывающие на беспрецедентный уровень интенсивности действий РФ. Цель этих действий – скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, взорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния, – заявил Мустяце.

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