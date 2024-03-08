В США предупредили об истинных намерениях Путина относительно Молдовы

Как считает команда ISW, российский диктатор Владимир Путин намерен использовать Приднестровье и Гагаузию для гибридных операций. Таким образом, он хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.
Молдова может стать новой жертвой Путина
Американские аналитики обращают внимание на то, что глава пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул провела встречу с замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко в России 7 марта.
Что важно понимать, это произошло сразу после того, как молдавские власти официально заявили, что уголовное дело против Гуцул в скором времени будет передано в суд.
Гуцул призвала приспешника Путина помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь в переговорах с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.
Больше о ситуации в Молдове и “ПМР” можно узнать из спецвыпуска Online.UA:
Глава спецслужбы Молдовы также предупредил о планах Путина
Недавно глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце заявил, что команда российского диктатора попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы.
Кроме того, Кремль постарается спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.
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