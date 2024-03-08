Зеленский раскрыл главный план Путина в войне против Украины — видео

По мнению главы государства Владимира Зеленского, на самом деле российский диктатор Владимир Путин не заинтересован "просто какой-то территорией", его план – уничтожить Украину полностью.
Зеленский объяснил, что задумал Путин
По словам украинского лидера, удары по гражданским объектам, запугивание населения, публичные заявления окружение Путина в их медиа — все эти месседжи свидетельствуют о том, что они не смогли достичь своих целей в Украине.
Глава государства обращает внимание на то, что глава Кремля полностью руководит силовым блоком и войсками Беларуси.
Владимир Зеленский напомнил, что нападение на нашу страну с территории Беларуси в первую ночь полномасштабного вторжения является тому доказательством.
Зеленский отвергает вариант с паузой в войне
По мнению главы государства, возможная пауза в войне станет "серьезным вызовом для сохранения Украины и ее будущего".
Более того, что важно понимать, это будет проблема замороженного конфликта для всей Европы.
Владимир Зеленский напомнил, что у Украины был опыт замораживания конфликта, в частности после оккупации Крыма и части Донбасса.
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