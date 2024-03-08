Зеленский раскрыл главный план Путина в войне против Украины — видео

По мнению главы государства Владимира Зеленского, на самом деле российский диктатор Владимир Путин не заинтересован "просто какой-то территорией", его план – уничтожить Украину полностью.

Зеленский объяснил, что задумал Путин

По словам украинского лидера, удары по гражданским объектам, запугивание населения, публичные заявления окружение Путина в их медиа — все эти месседжи свидетельствуют о том, что они не смогли достичь своих целей в Украине.

…Все эти месседжи говорят о том, что его цель — не отдельные территории, а вся Украина. Поэтому Украине пока никто, кроме сил Украины и союзнического партнерства, ничего не гарантирует. Мы уверены, что Путин не заинтересован просто какой-либо территорией: городом или селом, Крымом или Донбассом. Он заинтересован в разрушении Украины полностью, присоединении земель независимой Украины к России. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что глава Кремля полностью руководит силовым блоком и войсками Беларуси.

Владимир Зеленский напомнил, что нападение на нашу страну с территории Беларуси в первую ночь полномасштабного вторжения является тому доказательством.

Это дипломатическая оккупация независимой страны и утрата суверенитета Беларуси. В Украине политически он не смог это сделать… Поэтому он начал военную оккупацию. Плана по Крыму или Донбассу у него нет. Это просто риторика. Его план — лишить Украину независимости, — заявил президент. Поделиться

Зеленский отвергает вариант с паузой в войне

По мнению главы государства, возможная пауза в войне станет "серьезным вызовом для сохранения Украины и ее будущего".

Более того, что важно понимать, это будет проблема замороженного конфликта для всей Европы.

Владимир Зеленский напомнил, что у Украины был опыт замораживания конфликта, в частности после оккупации Крыма и части Донбасса.