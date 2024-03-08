По мнению американского лидера Джо Байдена, США могут обеспечить окончательное поражение России в Украине, если предоставят ВСУ все необходимое оружие.
Байден в очередной раз просит США не бросать Украину на произвол судьбы
По словам главы Белого дома, помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства.
Следует обратить внимание на то, что глава Белого дома усиливает призывы к американскому народу о предоставлении помощи Украине, напоминая, что свобода и демократия находятся под угрозой "как дома, так и за рубежом".
Байден отвергает идею введения американских войск в Украину
По словам президента США, главная цель его речи — "разбудить Конгресс и предупредить американский народ" о том, что демократия под угрозой.
Он также обратил внимание на то, что украинский народ просит о военной помощи и оружии, чтобы дать отпор России, а не американском персонале.
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