Байден предложил США план для поражения Путина в Украине
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Политика
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Байден предложил США план для поражения Путина в Украине

Джо Байден
Джо Байден
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По мнению американского лидера Джо Байдена, США могут обеспечить окончательное поражение России в Украине, если предоставят ВСУ все необходимое оружие.

Байден в очередной раз просит США не бросать Украину на произвол судьбы

Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной и предоставим Украине необходимое оружие.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

По словам главы Белого дома, помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства.

Мы не можем отойти и поставить под удар всю Европу… Я говорил Путину очень простые вещи: «Мы не отойдем…» Сейчас, как я уже говорил раньше, и я имею в виду это в буквальном смысле, история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей, — подчеркнул Джо Байден.

Следует обратить внимание на то, что глава Белого дома усиливает призывы к американскому народу о предоставлении помощи Украине, напоминая, что свобода и демократия находятся под угрозой "как дома, так и за рубежом".

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По словам президента США, главная цель его речи — "разбудить Конгресс и предупредить американский народ" о том, что демократия под угрозой.

Если кто-то думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что он не остановится… Мы должны ответить на вызов Путина.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Он также обратил внимание на то, что украинский народ просит о военной помощи и оружии, чтобы дать отпор России, а не американском персонале.

Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не воюют в Украине. И я полон решимости, чтобы так и оставалось, — подытожил Джо Байден.

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