По мнению американского лидера Джо Байдена, США могут обеспечить окончательное поражение России в Украине, если предоставят ВСУ все необходимое оружие.

Байден в очередной раз просит США не бросать Украину на произвол судьбы

Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной и предоставим Украине необходимое оружие. Джо Байден Президент США

По словам главы Белого дома, помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства.

Мы не можем отойти и поставить под удар всю Европу… Я говорил Путину очень простые вещи: «Мы не отойдем…» Сейчас, как я уже говорил раньше, и я имею в виду это в буквальном смысле, история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей, — подчеркнул Джо Байден. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что глава Белого дома усиливает призывы к американскому народу о предоставлении помощи Украине, напоминая, что свобода и демократия находятся под угрозой "как дома, так и за рубежом".

Байден отвергает идею введения американских войск в Украину

По словам президента США, главная цель его речи — "разбудить Конгресс и предупредить американский народ" о том, что демократия под угрозой.

Если кто-то думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что он не остановится… Мы должны ответить на вызов Путина. Джо Байден Президент США

Он также обратил внимание на то, что украинский народ просит о военной помощи и оружии, чтобы дать отпор России, а не американском персонале.