Трамп и Байден побеждают на праймериз республиканцев и демократов

В США 5 марта прошли партийные голосования для избрания кандидатов на выборы президента. По предварительным результатам супервторника в 15 штатах побеждают действующий президент Джо Байден и Дональд Трамп.

Результаты супервторника в США

Трамп лидирует в 12 штатах из 15: Алабама, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Техас, Теннесси, Вирджиния.

В Вермонте по итогам проработки 88% бюллетеней Дональд Трамп набирает 46,8%, его опережает Никки Гейли с 49,3%.

Джо Байден лидирует в штатах: Алабама, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Айова, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Техас, Теннесси, Юта, Вермонт, Вирджиния.

На территории американского Самоа Байдена обошел Джейсон Палмер.

Супервторник — название вторника в начале февраля или марта года президентских выборов в США, когда наибольшее количество штатов проводит праймериз для избрания делегатов на национальные конвенции Демократической и Республиканской партий США, которые в свою очередь выбирают кандидатов на пост президента.

Важно отметить, что Трамп еще не выиграл кандидатуру Республиканской партии. Ему нужно набрать не менее 1215 из 2429 делегатов, чтобы получить выдвижение от своей партии.

Для демократов нужно 1968 из 3934 делегатов, чтобы выиграть номинацию.

Республиканцы:

Трамп: 936

Никки Хейли: 85

Демократы:

Байден: 1312

Незакрепленные: 2

Выборы президента в США

5 ноября 2024 года в США должны пройти 60-е в истории выборы президента. Американцы будут выбирать 47-го президента.

Вероятным номинантам на должность Джо Байдену — 81 год, Дональду Трампу — 77 лет.

Как отмечает Голос Америки, по результатам опроса Associated Press-NORC (Центр исследования по связям с общественностью) оба эти кандидата имеют высокий уровень недоверия среди избирателей.

Более 50% респондентов опроса сказали, что Трампу "не хватает памяти и сообразительности для работы", а в отношении Байдена они не очень или совсем не уверены в способности эффективно служить.