Конкурентка Трампа Никки Гейли впервые победила на праймериз

Соперница бывшего президента Дональда Трампа среди республиканцев Никки Гейли выиграла на праймериз в округе Колумбия.

Что известно о победе Гейли на праймериз

Никки Гейли получила поддержку всех 19 делегатов и набрала 62,8% голосов против 33,3% Трампа на праймериз в округе Колумбия.

Колумбия — это один из округов США, где у демократической партии сильнейшие позиции. На всеобщих выборах 2020 года в округе победил демократ Джо Байден, набрав 92% голосов.

Гейли набрала 1274 голоса против 676 у бывшего президента Трампа по всем избирательным округам. Это его первая победа в процессе выдвижения кандидатов от Республиканской партии.

В настоящее время у Республиканской партии остались два кандидата — Гейли и Трамп, остальные вышли из гонки.

После победы Гейли Трамп выступил с заявлением, в котором саркастически приветствовал его, назвав «королевой болот».

До праймериз в округе Колумбия экспрезидент Трамп имел 244 голоса делегатов, Никки Гейли — 24. Теперь Гейли достанутся все 19 голосов делегатов округа Колумбия.

Напомним, Трамп ранее победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо.

Президентские выборы в США

Президентские выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев кроме Дональда Трампа также принимает участие экс-посол США в ООН Никки Гейли.

В конце февраля Трамп и Байден выиграли свои праймериз в штате Мичиган.

Кроме того, Трамп победил в праймериз от республиканцев в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Гейли.

Между тем, Трамп опережает Байдена по результатам социологического исследования, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем.

Против Дональда Трампа выдвинули 91 обвинение по четырем уголовным делам. Среди прочего речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Ранее Никки Гейли резко прокомментировала перспективы своего конкурента Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий "самоубийством" для США.