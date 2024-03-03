Трамп победил на республиканских кокусах в трех штатах
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Трамп победил на республиканских кокусах в трех штатах

Трамп
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Источник:  Associated Press

Бывший президент США и нынешний претендент на должность Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо.

Что известно о первоначальных выборах в США

Во всех штатах Трамп с большим преимуществом победил своего единственного соперника – бывшего губернатора Южной Каролины, бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Гейли.

Теперь на очереди 5 марта — самый большой день праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория.

По данным Республиканской партии штата Мичиган, Трамп победил Гейли во всех 13 округах, участвовавших в кокусах.

Как отмечают СМИ с победами в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде, Виргинских островах США, Южной Каролине, а теперь и в Мичигане, Миссури и Айдахо, Трамп является безоговорочным лидером гонки, а Гейли держится благодаря поддержке доноров, стремящихся найти альтернативу .

Для этого избирательного цикла республиканцы Мичигана разработали смешанную систему выдвижения кандидатов, разделенную между праймеризом и кокусом.

Кокусы – это собрание сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, проводимых властями штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат.

От их итогов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде.

Президентские выборы в США

Президентские выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев кроме Дональда Трампа также принимает участие экс-посол США в ООН Никки Гейли.

В конце февраля Трамп и Байден выиграли свои праймериз в штате Мичиган.

Кроме того, Трамп победил в праймериз от республиканцев в Южной Каролине, родном штате его соперницы Никки Гейли.

Между тем, Трамп опережает Байдена по результатам социологического исследования, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем.

Против Дональда Трампа выдвинули 91 обвинение по четырем уголовным делам. Среди прочего речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

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