Бывший президент США Дональд Трамп откровенно признался, почему он недолюбливает британского принца Гарри. Республиканец утверждает, что тот, мол, предал королеву Елизавету.

Принц Гарри попал под шквал критики со стороны Трампа

По убеждению американского политика, королевская семья, мол, "слишком деликатно" относится к принцу.

Дональд Трамп неожиданно для всех заявил, что не намерен защищать Гарри, как это делает действующий президент США Джо Байден.

По словам экс-президента США, он рассматривает вариант депортации британского принца, если сможет снова вернуться в Белый дом.

Я бы не защищал его. Гарри предал королеву. Это недопустимо. Он был бы сам, если бы это зависело от меня. Дональд Трамп Экспрезидент США

Стоит отметить, что с таким заявлением политик выступил сразу после того, как Гарри прибыл в суд.

Принц должен был объяснить, не соврал ли он в своих иммиграционных документах в США об употреблении наркотиков. Он ведь признавался об этом факте в своей книге Spare.

Что известно о переезде принца Гарри в США

Британский принц вместе со своей супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей еще четыре года назад.

Такое решение было принято из-за того, что Меган не удалось наладить хорошие отношения с покойной королевой Елизаветой II.

Также активно ходили слухи о ее конфликте с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.