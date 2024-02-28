Колишній президент США Дональд Трамп відверто зізнався, чому він недолюблює британського принца Гаррі. Республіканець стверджує, що той, мовляв, зрадив королеву Єлизавету.

Принц Гаррі потрапив під шквал критики з боку Трампа

На переконання американського політика, королівська родина, мовляв, "занадто делікатно" ставиться до принца.

Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що не збирається захищати Гаррі, як це робить чинний президент США Джо Байден.

За словами експрезидента США, він розглядає варіант депортації британського принца, якщо зможе знову повернутися у Білий дім.

Я б не захищав його. Гаррі зрадив королеву. Це неприпустимо. Він був би сам, якби це залежало від мене. Дональд Трамп Експрезидент США

Варто зазначити, що з такою заявою політик виступив одразу після того, як Гаррі прибув до суду.

Принц повинен був пояснити, чи не збрехав він у своїх імміграційних документах до США про вживання наркотиків. Адже він зізнавався про цей факт у своїй книзі Spare.

Що відомо про переїзд принці Гаррі до США

Британський принц разом зі своєю дружиною Меган Маркл відмовився від королівських обов'язків ще 4 роки тому.

Таке рішення було ухвалене через те, що Меган не вдалося налагодити добрі стосунки з покійною королевою Єлизаветою II.

Також активно ширилися чутки про її конфлікт з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.