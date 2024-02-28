Він зрадив. Трамп накинувся зі звинуваченнями на принца Гаррі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Він зрадив. Трамп накинувся зі звинуваченнями на принца Гаррі

Дональд Трамп
Джерело:  Daily Express

Колишній президент США Дональд Трамп відверто зізнався, чому він недолюблює британського принца Гаррі. Республіканець стверджує, що той, мовляв, зрадив королеву Єлизавету.

Принц Гаррі потрапив під шквал критики з боку Трампа

На переконання американського політика, королівська родина, мовляв, "занадто делікатно" ставиться до принца.

Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що не збирається захищати Гаррі, як це робить чинний президент США Джо Байден.

За словами експрезидента США, він розглядає варіант депортації британського принца, якщо зможе знову повернутися у Білий дім.

Я б не захищав його. Гаррі зрадив королеву. Це неприпустимо. Він був би сам, якби це залежало від мене.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Варто зазначити, що з такою заявою політик виступив одразу після того, як Гаррі прибув до суду.

Принц повинен був пояснити, чи не збрехав він у своїх імміграційних документах до США про вживання наркотиків. Адже він зізнавався про цей факт у своїй книзі Spare.

Що відомо про переїзд принці Гаррі до США

Британський принц разом зі своєю дружиною Меган Маркл відмовився від королівських обов'язків ще 4 роки тому.

Таке рішення було ухвалене через те, що Меган не вдалося налагодити добрі стосунки з покійною королевою Єлизаветою II.

Також активно ширилися чутки про її конфлікт з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.

Тому подружжя заявило про незалежність від королівської родини та перебралось до США. Там Маркл і Гаррі проживають у приватному будинку в Каліфорнії разом із дітьми Арчі та Лілібет.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Принц Гаррі та Меган Маркл опинилися на межі розлучення — RadarOnline
Принц Гаррі та Меган Маркл опинилися на межі розлучення — RadarOnline
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Король Чарльз III вразив лаконічною заявою про принца Гаррі
Король Чарльз III вразив лаконічною заявою про принца Гаррі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Розчарування через народження Гаррі. NYP розсекретило таємні записи принцеси Діани
Розчарування через народження Гаррі. NYP розсекретило таємні записи принцеси Діани

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?