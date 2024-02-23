По информации журналистов издания Time, большинство представителей Республиканской партии уже поддерживают пророссийскую политику экспрезидента Дональда Трампа и продолжают блокировать рассмотрение вопроса помощи Украине.
Почему республиканцы поддерживают пророссийские нарративы Трампа
Журналисты издания отмечают, что многие представители Республиканской партии ненавидят и боятся Трампа, однако терпят его, поскольку он является наибольшим шансом для них вернуть контроль над Белым домом.
В материале отмечается, что в течение многих лет республиканцы предпочитали игнорировать благосклонность Трампа к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Однако ситуация кардинально изменилась и большинство республиканцев поддерживает политику Трампа, или молча терпит ее.
Есть ли среди республиканцев оппозиция Трампу
Однако авторы материала отмечают, что отдельные республиканцы до сих пор готовы составлять оппозицию Трампу.
Сейчас самым громким и заметным оппонентом Трампа есть еще один кандидат на участие в президентских выборах от Республиканской партии Ники Хейли.
Она выступает за немедленную помощь Украине и критикует Трампа за его подходы во внешней и внутренней политике.
Авторы материала подчеркивают, что Трамп держит личное оскорбление украинского президента Владимира Зеленского, поскольку тот перед президентскими выборами в США в 2020 году отказал тогда еще действующему президенту в возбуждении уголовного дела против сына Джо Байдена - Хантера.
По мнению авторов публикации, республиканцы готовы пожертвовать Украиной именно потому, что у Трампа есть личные счета к ней.
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