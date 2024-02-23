Республиканцы в угоду Трампу продвигают интересы России — Time
Категория
Политика
Дата публикации

Республиканцы в угоду Трампу продвигают интересы России — Time

Дональд Трамп
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Источник:  TIME

По информации журналистов издания Time, большинство представителей Республиканской партии уже поддерживают пророссийскую политику экспрезидента Дональда Трампа и продолжают блокировать рассмотрение вопроса помощи Украине.

Почему республиканцы поддерживают пророссийские нарративы Трампа

Журналисты издания отмечают, что многие представители Республиканской партии ненавидят и боятся Трампа, однако терпят его, поскольку он является наибольшим шансом для них вернуть контроль над Белым домом.

В материале отмечается, что в течение многих лет республиканцы предпочитали игнорировать благосклонность Трампа к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Однако ситуация кардинально изменилась и большинство республиканцев поддерживает политику Трампа, или молча терпит ее.

Позиция Трампа как апологета России и позиция Республиканской партии по существу не отличаются; это динамика, которая имеет огромные последствия по всему миру, говорится в материале издания.

Есть ли среди республиканцев оппозиция Трампу

Однако авторы материала отмечают, что отдельные республиканцы до сих пор готовы составлять оппозицию Трампу.

Сейчас самым громким и заметным оппонентом Трампа есть еще один кандидат на участие в президентских выборах от Республиканской партии Ники Хейли.

Она выступает за немедленную помощь Украине и критикует Трампа за его подходы во внешней и внутренней политике.

Конечно, многие из тех же политиков, которые сейчас публично поддерживают Трампа, в частном порядке боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии. Они просто слишком боятся сказать это вслух, – отмечает Хейли.

Авторы материала подчеркивают, что Трамп держит личное оскорбление украинского президента Владимира Зеленского, поскольку тот перед президентскими выборами в США в 2020 году отказал тогда еще действующему президенту в возбуждении уголовного дела против сына Джо Байдена - Хантера.

По мнению авторов публикации, республиканцы готовы пожертвовать Украиной именно потому, что у Трампа есть личные счета к ней.

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