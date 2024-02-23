Республіканці на догоду Трампу просувають інтереси Росії — Time
Категорія
Політика
Дата публікації

Республіканці на догоду Трампу просувають інтереси Росії — Time

Дональд Трамп
Джерело:  TIME

За інформацією журналістів видання Time більшість представників Республіканської партії вже підтримує проросійську політику експрезидента Дональда Трампа та продовжує блокування розгляду питання допомоги Україні. 

Чому республіканці підтримують проросійські наративи Трампа

Журналісти видання зазначають, що чимало представників Республіканської партії ненавидять та бояться Трампа, однак терплять його, оскільки наразі він є найбільшим шансом для них повернути контроль над Білим домом.

У матеріалі зазначається, що протягом багатьох років республіканці воліли ігнорувати прихильність Трампа до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Однак наразі ситуація кардинально змінилась і більшість республіканців підтримує політику Трампа, або мовчки терпить її.

Позиція Трампа як апологета Росії і позиція Республіканської партії по суті не відрізняються; це динаміка, яка має величезні наслідки по всьому світу, - зазначається у матеріалі видання.

Чи є серед республіканців опозиція Трампу

Однак автори матеріалу зазначають, що окремі республіканці досі готові складати опозицію Трампу.

Наразі найбільш гучним та помітним опонентом Трампа є ще один кандидат на участь у президентських виборах від Республіканської партії Нікі Хейлі.

Вона виступає за негайну допомогу Україні і критикує Трампа за його підходи у зовнішній і внутрішній політиці.

Звичайно, багато хто з тих же політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, в приватному порядку бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і буде для нашої партії. Вони просто занадто бояться сказати це вголос, - зазначає Хейлі.

Автори матеріалу підкреслюють, що Трамп тримає особисту образу на українського президента Володимира Зеленського, оскільки той перед президентськими виборами у США у 2020 році відмовив тоді ще чинному президенту у відкритті кримінальної справи проти сина Джо Байдена - Хантера.

На думку авторів публікації, республіканці готові пожертвувати Україною саме тому, що Трамп має особисті рахунки до неї.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Bloomberg дізналося про таємні перемовини команди Трампа щодо Зеленського та Путіна
Дональд Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Суд штату Нью-Йорк оштрафував Трампа на понад 350 млн дол у справі про шахрайство
Дональд Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп не зможе закінчити війну за 24 години — Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?