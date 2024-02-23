За інформацією журналістів видання Time більшість представників Республіканської партії вже підтримує проросійську політику експрезидента Дональда Трампа та продовжує блокування розгляду питання допомоги Україні.

Чому республіканці підтримують проросійські наративи Трампа

Журналісти видання зазначають, що чимало представників Республіканської партії ненавидять та бояться Трампа, однак терплять його, оскільки наразі він є найбільшим шансом для них повернути контроль над Білим домом.

У матеріалі зазначається, що протягом багатьох років республіканці воліли ігнорувати прихильність Трампа до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Однак наразі ситуація кардинально змінилась і більшість республіканців підтримує політику Трампа, або мовчки терпить її.

Позиція Трампа як апологета Росії і позиція Республіканської партії по суті не відрізняються; це динаміка, яка має величезні наслідки по всьому світу, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Чи є серед республіканців опозиція Трампу

Однак автори матеріалу зазначають, що окремі республіканці досі готові складати опозицію Трампу.

Наразі найбільш гучним та помітним опонентом Трампа є ще один кандидат на участь у президентських виборах від Республіканської партії Нікі Хейлі.

Вона виступає за негайну допомогу Україні і критикує Трампа за його підходи у зовнішній і внутрішній політиці.

Звичайно, багато хто з тих же політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, в приватному порядку бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і буде для нашої партії. Вони просто занадто бояться сказати це вголос, - зазначає Хейлі. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що Трамп тримає особисту образу на українського президента Володимира Зеленського, оскільки той перед президентськими виборами у США у 2020 році відмовив тоді ще чинному президенту у відкритті кримінальної справи проти сина Джо Байдена - Хантера.