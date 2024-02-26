Дело о мошенничестве. Трамп подал апелляцию против судебного штрафа на 450 млн долл

Экс-президент США Дональд Трамп 26 февраля подал апелляцию против решения судьи, который обязал его выплатить более 450 млн долл по гражданскому делу о мошенничестве его бизнес-империи.
Трамп не хочет платить судебный штраф
Трамп отказывается платить судебный штраф по делу о мошенничестве.
Об этом сообщило The Hill .
Ранее в этом месяце судьи наложили многомиллионный штраф на Трампа, что стало потрясающим юридическим и финансовым ударом для бывшего президента, пишет издание.
Трампу запретили занимать руководящие должности в любом бизнесе в пределах штата в течение трех лет. Кроме того, суд приказал проводить мониторинг действий компаний Трампа.
Апелляция Трампа была ожидаемой. Он и его адвокаты несколько дней критиковали решение судьи как политически мотивированное и называли его «явно несправедливым». В то же время сам Трамп отрицает какие-либо правонарушения.
Дело Трампа: что известно
Против Трампа в суде несколько месяцев рассматривались обвинения в незаконном завышении стоимости имущества с целью получения лучших условий кредитования и страхования.
Суд Нью-Йорка обязал экс-президента Дональда Трампа выплатить 454,2 млн долл. по делу о мошенничестве. Эта сумма охватывает штраф в размере 354,9 млн долл плюс проценты.
Позже адвокаты бывшего президента пытались отложить взыскание штрафа с их подзащитного. В то же время судья на прошлой неделе отказался это делать.
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