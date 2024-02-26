Дело о мошенничестве. Трамп подал апелляцию против судебного штрафа на 450 млн долл

Экс-президент США Дональд Трамп 26 февраля подал апелляцию против решения судьи, который обязал его выплатить более 450 млн долл по гражданскому делу о мошенничестве его бизнес-империи.

Трамп не хочет платить судебный штраф

Трамп отказывается платить судебный штраф по делу о мошенничестве.

Об этом сообщило The Hill .

Мы верим, что апелляционная инстанция отменит этот штраф и сделает необходимые шаги для того, чтобы восстановить веру общественности в правовую систему штата Нью-Йорк, — заявила в этой связи адвокат Трампа Алина Хабба. Поделиться

Ранее в этом месяце судьи наложили многомиллионный штраф на Трампа, что стало потрясающим юридическим и финансовым ударом для бывшего президента, пишет издание.

Трампу запретили занимать руководящие должности в любом бизнесе в пределах штата в течение трех лет. Кроме того, суд приказал проводить мониторинг действий компаний Трампа.

Апелляция Трампа была ожидаемой. Он и его адвокаты несколько дней критиковали решение судьи как политически мотивированное и называли его «явно несправедливым». В то же время сам Трамп отрицает какие-либо правонарушения.

Дело Трампа: что известно

Против Трампа в суде несколько месяцев рассматривались обвинения в незаконном завышении стоимости имущества с целью получения лучших условий кредитования и страхования.

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента Дональда Трампа выплатить 454,2 млн долл. по делу о мошенничестве. Эта сумма охватывает штраф в размере 354,9 млн долл плюс проценты.

Позже адвокаты бывшего президента пытались отложить взыскание штрафа с их подзащитного. В то же время судья на прошлой неделе отказался это делать.