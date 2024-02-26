Справа про шахрайство. Трамп подав апеляцію проти судового штрафу на 450 млн дол

Експрезидент США Дональд Трамп 26 лютого подав апеляцію проти рішення судді, який зобов’язав його виплатити понад 450 млн дол за цивільною справою про шахрайство його бізнес-імперії.

Трамп не хоче платити судовий штраф

Трамп відмовялється платити судовий штраф у справі про шахрайство.

Про це повідомило The Hill.

Ми віримо, що апеляційна інстанція скасує цей штраф та зробить необхідні кроки для того, щоб відновити віру громадськості в правову систему штату Нью-Йорк, — заявила у цьому зв’язку адвокат Трампа Аліна Хабба. Поширити

Раніше цього місяця судді наклали багатомільйонний штраф на Трампа, що стало «приголомшливим юридичним і фінансовим ударом» для колишнього президента, пише видання.

Трампу заборонили обіймати керівні посади в будь-якому бізнесі в межах штату впродовж трьох років. Крім того, суд наказав проводити моніторинг за діями компаній Трампа.

Апеляція Трампа була очікуваною. Він та його адвокати кілька днів критикували рішення судді як політично мотивоване та називали його «явно несправедливим». Водночас сам Трамп заперечує будь-які правопорушення.

Справа Трампа: що відомо

Проти Трампа в суді впродовж кількох місяців розглядалися звинувачення в незаконному завищенні вартості майна з метою отримання кращих умов кредитування та страхування.

Суд Нью-Йорка зобов'язав експрезидента Дональда Трампа виплатити 454,2 млн дол у справі про шахрайство. Ця сума охоплює штраф у розмірі 354,9 млн дол плюс відсотки.

Пізніше адвокати експрезидента намагалися відкласти стягнення штрафу з їхнього підзахисного. Водночас суддя минулого тижня відмовився це робити.