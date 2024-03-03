Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах

Колишній президент США і нинішній претендент на посаду Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.
Що відомо про первинні вибори у США
У всіх штатах Трамп із великою перевагою переміг свого єдиного суперника — колишнього губернатора Південної Кароліни, колишнього постійного представника США при ООН Ніккі Гейлі.
Тепер на черзі 5 березня — найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.
За даними Республіканської партії штату Мічиган, Трамп переміг Гейлі в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах.
Як зазначають ЗМІ з перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо, Трамп є беззаперечним лідером перегонів, а Гейлі тримається завдяки підтримці донорів, які прагнуть знайти альтернативу колишньому президенту.
Для цього виборчого циклу республіканці Мічигану розробили змішану систему висунення кандидатів, розділену між праймеріз і кокусом.
Кокуси — це збори прихильників і членів партії. На відміну від праймеріз, які проводить влада штатів перед президентськими виборами у США, кокуси влаштовує партійний апарат.
Від їхніх підсумків залежить голосування за кандидата в президенти на з'їзді.
Президентські вибори у США
Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, також бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.
Наприкінці лютого Трамп і Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган.
Крім того, Трамп переміг у праймеріз від республіканців у Південній Кароліні, рідному штаті його суперниці Ніккі Гейлі.
Тим часом Трамп випереджає Байдена за результатами соціологічного дослідження, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем.
Проти Дональда Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.
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