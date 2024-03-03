Трамп переміг на республіканських кокусах у трьох штатах

Колишній президент США і нинішній претендент на посаду Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Що відомо про первинні вибори у США

У всіх штатах Трамп із великою перевагою переміг свого єдиного суперника — колишнього губернатора Південної Кароліни, колишнього постійного представника США при ООН Ніккі Гейлі.

Тепер на черзі 5 березня — найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.

За даними Республіканської партії штату Мічиган, Трамп переміг Гейлі в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах.

Як зазначають ЗМІ з перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо, Трамп є беззаперечним лідером перегонів, а Гейлі тримається завдяки підтримці донорів, які прагнуть знайти альтернативу колишньому президенту.

Для цього виборчого циклу республіканці Мічигану розробили змішану систему висунення кандидатів, розділену між праймеріз і кокусом.

Кокуси — це збори прихильників і членів партії. На відміну від праймеріз, які проводить влада штатів перед президентськими виборами у США, кокуси влаштовує партійний апарат.

Від їхніх підсумків залежить голосування за кандидата в президенти на з'їзді.

Президентські вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, також бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Наприкінці лютого Трамп і Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган.

Крім того, Трамп переміг у праймеріз від республіканців у Південній Кароліні, рідному штаті його суперниці Ніккі Гейлі.

Тим часом Трамп випереджає Байдена за результатами соціологічного дослідження, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем.