По информации издания NBC News, Кремль уже начал вмешательство в выборы в США, распространяя дезинформацию с использованием фейковых аккаунтов и ботов с целью дискредитации президента Джо Байдена и представителей Демократической партии.
Что известно о вмешательстве России в выборы в США
По информации журналистов издания со ссылкой на экспертов, попытки дискредитировать президента США Джо Байдена являются частью кампании Кремля по сокращению поддержки Украины со стороны Вашингтона и обострению отношений между США и партнерами по НАТО.
Аналогичные усилия Кремль прилагает в странах Европы.
В частности, во Франции, Германии и Польше уже заявили о новой мощной волне кремлевской пропаганды, которая стремится повлиять на выборы в Европарламент в июне.
По словам старшего научного сотрудника Альянса за защиту демократии Немецкого фонда Маршалла Брета Шафера, стимул Кремля к вмешательству в выборы США был усилен недавними заявлениями экс-президента Дональда Трампа.
Официальные лица США крайне обеспокоены тем, что Россия может попытаться вмешаться в выборы посредством распространения аудио- или видеоматериалов с использованием инструментов искусственного интеллекта.
Также вмешательство может быть аналогично тому, что было в 2016 году. Тогда была украдена внутренняя почта Демократической партии.
В рамках этих операций влияния создаются совпадающие учетные записи на нескольких сайтах, политика модерации которых сильно различается.
Ранее компания Meta обнаружила пророссийскую сеть под названием People Say и ликвидировала ее, хотя в других социальных сетях она до сих пор существует.
Старший научный сотрудник Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета Эмерсон Брукинг заявляет, что серьезной угрозой вмешательства в выборы со стороны РФ может стать публикация фейковой аудиозаписи, созданной с помощью ИИ.
Аналитики отмечают, что кремлевская пропаганда может нацеливать фейки не в общеинформационном американском пространстве, а в рамках особо важного штата или района, где поддержка Байдена не бесспорна.
Это может быть направлено на то, чтобы отказать некоторых избирателей на выборы или посеять недоверие к точности подсчета бюллетеней.
Авторы материала отмечают, что пропагандистские тезисы Кремля часто повторяются в комментариях некоторых представителей и сторонников Республиканской партии и Дональда Трампа.
В частности, одним из таких лживых тезисов является заявление об абсолютной коррумпированности действующей украинской власти.
По мнению экспертов, принятие российской государственной риторики в политических дебатах США победа Москвы.
Таким образом, как отмечают авторы материала, Кремль пытается посеять умственные разногласия среди американских избирателей и политиков.
А бывший сотрудник оперативного управления ЦРУ сказал, что Кремль, вероятнее всего, будет считать попытку проникнуть в систему голосования США мероприятием с низким уровнем риска.
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