За інформацією видання NBC News, Кремль вже почав втручання у вибори в США, поширюючи дезінформацію із використанням фейкових акаунтів і ботів з метою дискредитації президента Джо Байдена та представників Демократичної партії.

Що відомо про втручання Росії у вибори в США

За інформацією журналістів видання із посиланням на експертів, спроби дискредитувати президента США Джо Байдена є частиною кампанії Кремля зі скорочення підтримки України з боку Вашингтона та загострення стосунків між США та партнерами по НАТО.

Аналогічних зусиль Кремль докладає у країнах Європи.

Зокрема, у Франції, Німеччині та Польщі вже заявили про нову потужну хвилю кремлівської пропаганди, яка прагне вплинути на на вибори до Європарламенту в червні.

За словами старшого наукового співробітника Альянсу за захист демократії Німецького фонду Маршалла Брета Шафера, стимул Кремля до втручання у вибори США був посилений недавніми заявами експрезидента Дональда Трампа.

Офіційні особи в США вкрай стурбовані тим, що Росія може спробувати втрутитись у вибори за допомогою поширення аудіо- або відеоматеріалів з використанням інструментів штучного інтелекту.

Також втручання може бути аналогічним тому, що було у 2016 році. Тоді була поцуплена внутрішня пошта Демократичної партії.

Проросійські онлайн-пропагандистські кампанії, які процвітали в Twitter і Facebook напередодні президентських виборів у США в 2016 році, тепер стали звичайним явищем на всіх великих соціальних мережах, хоча окремі акаунти зараз рідко стають настільки вірусними, як колись, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

У рамках цих операцій впливу створюються облікові записи, що збігаються, на кількох сайтах, політика модерації яких сильно різниться.

Раніше компанія Meta виявила проросійську мережу під назвою "People Say" і ліквідувала її, хоча в інших соціальних мережах вона досі існує.

Старший науковий співробітник Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради Емерсон Брукінг заявляє, що серйозною загрозою втручання у вибори з боку РФ може стати публікація фейкового аудіозапису, створеного за допомогою ШІ.

Аналітики зазначають, що кремлівська пропаганда може націлювати фейки не у загальноінформаційному американському просторі, а у рамках особливо важливого штату чи району, де підтримка Байдена не беззаперечна.

Це може бути спрямовано на те, щоб відмовити деяких виборців іти на вибори або посіяти недовіру до точності підрахунку бюлетенів.

Автори матеріалу зазначають, що пропагандистські тези Кремля наразі часто повторюються у коментарях деяких представників та прихильників Республіканської партії та Дональда Трампа.

Зокрема, однією з таких брехливих тез є заява про абсолютну корумпованість діючої української влади.

На думку експертів, прийняття російської державної риторики в політичних дебатах США є перемогою Москви.

Таким чином, як зазначають автори матеріалу, Кремль намагається посіяти умніви та розбіжності серед американських виборців та політиків.

Не менш приємний для них результат - це те саме, що й минулого разу, коли третина країни не вірить голосуванню, - зазначає Брет Шафер. Поширити

А колишній співробітник оперативного управління ЦРУ, сказав, що Кремль, найімовірніше, вважатиме спробу проникнути в систему голосування США заходом із низьким рівнем ризику.