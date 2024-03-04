Суперниця колишнього президента Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія.

Що відомо про перемогу Гейлі на праймеріз

Ніккі Гейлі отримала підтримку всіх 19 делегатів і набрала 62,8% голосів проти 33,3% Трампа на праймеріз в окрузі Колумбія.

Колумбія — це один з округів США, де демократична партія має найсильніші позиції. На загальних виборах 2020 року в окрузі переміг демократ Джо Байден, набравши 92% голосів.

Гейлі набрала 1 274 голоси проти 676 у колишнього президента Трампа за всіма виборчими округами. Це її перша перемога в процесі висунення кандидатів від Республіканської партії.

Наразі в Республіканської партії залишилися два кандидати — Гейлі та Трамп, інші вийшли з гонки.

Після перемоги Гейлі Трамп виступив із заявою, в якій саркастично привітав її, назвавши «королевою боліт».

До праймеріз в окрузі Колумбія експрезидент Трамп мав 244 голоси делегатів, Ніккі Гейлі — 24. Тепер Гейлі дістануться всі 19 голосів делегатів округу Колумбія.

Нагадаємо, Трамп раніше переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Президентські вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, також бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Наприкінці лютого Трамп і Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган.

Крім того, Трамп переміг у праймеріз від республіканців у Південній Кароліні, рідному штаті його суперниці Ніккі Гейлі.

Тим часом Трамп випереджає Байдена за результатами соціологічного дослідження, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем.

Проти Дональда Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Раніше Ніккі Гейлі різко прокоментувала перспективи свого конкурента Дональда Трампа отримати президентську номінацію від Республіканської партії, назвавши такий сценарій "самогубством" для США.