Трамп і Байден перемагають на праймеріз республіканців та демократів
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Трамп і Байден перемагають на праймеріз республіканців та демократів

Трамп і Байден
Джерело:  The Hill

У США 5 березня відбулися партійні голосування для обрання кандидатів на вибори президента. За попередніми результатами супервівторка в 15 штатах перемагають чинний президент Джо Байден та Дональд Трамп.

Результати супервівторка у США

Трамп лідирує у 12 штатах з 15: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.

У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.

Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія.

На території Американське Самоа Байдена обійшов Джейсон Палмер.

Супервівторок — назва вівторка на початку лютого або березня року президентських виборів в США, коли найбільша кількість штатів проводить праймеріз задля обрання делегатів на національні конвенції Демократичної і Республіканської партій США котрі, своєю чергою, обирають кандидатів на посаду президента.

Важливо зазначити, що Трамп ще не виграв кандидатуру Республіканської партії. Йому потрібно набрати щонайменше 1215 з 2429 делегатів, щоб отримати висунення від своєї партії.

Для демократів потрібно 1968 з 3934 делегатів, щоб виграти номінацію.

Республіканці:

  • Трамп: 936

  • Ніккі Хейлі: 85

Демократи:

  • Байден: 1312

  • Незакріплені: 2

Вибори президента у США

5 листопада 2024 року у США мають відбутися 60-ті в історії вибори президента. Американці обиратимуть 47-го президента.

Ймовірним номінантам на посаду Джо Байдену — 81 рік, Дональду Трампу — 77 років.

Як зазначає Голос Америки, за результатами опитування Associated Press-NORC (Центр дослідження зв’язків з громадськістю) обидва ці кандидати мають високий рівень недовіри серед виборців.

Понад 50% респондентів опитування сказали, що Трампу "бракує пам’яті та кмітливості для роботи", а щодо Байдена, вони не дуже або зовсім не впевнені в здатності ефективно служити.

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