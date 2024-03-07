Трамп вызвал Байдена на дебаты

Дональд Трамп вызвал президента Джо Байдена на дебаты после того, как кандидат от республиканцев Никки Гейли завершила избирательную кампанию.
Что известно о вызове Трампа
Дональд Трамп вызвал президента США Джо Байдена на дебаты перед выборами в ноябре, несмотря на то, что раньше сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.
При этом ранее Трамп пять раз проигнорировал дебаты с конкурентами-республиканцами во время праймериз даже несмотря на то, что его оппонент Крис Кристи назвал экспрезидента "цыпленком" за избежание дискуссий.
У Байдена призыв Трампа назвали попыткой расширить свою аудиторию.
Комиссия по президентским дебатам уже объявила даты дебатов для кандидатов в президенты в сентябре и октябре, а также дату дебатов для кандидатов в вице-президенты.
Выборы президента в США
5 ноября 2024 года в США должны пройти 60-е в истории выборы президента. Американцы будут выбирать 47-го президента.
Вероятным номинантам на должность Джо Байдену — 81 год, Дональду Трампу — 77 лет.
Как отмечает Голос Америки, по результатам опроса Associated Press-NORC (Центр исследования по связям с общественностью) оба эти кандидата имеют высокий уровень недоверия среди избирателей.
Более 50% респондентов опроса сказали, что Трампу "не хватает памяти и сообразительности для работы", а в отношении Байдена они не очень или совсем не уверены в способности эффективно служить.
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