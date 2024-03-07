Трамп вызвал Байдена на дебаты

Дональд Трамп вызвал президента Джо Байдена на дебаты после того, как кандидат от республиканцев Никки Гейли завершила избирательную кампанию.

Что известно о вызове Трампа

Дональд Трамп вызвал президента США Джо Байдена на дебаты перед выборами в ноябре, несмотря на то, что раньше сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсудили вопросы, которые так жизненно важны для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам когда-нибудь, где угодно, в любом месте! Дональд Трамп Экспрезидент США

При этом ранее Трамп пять раз проигнорировал дебаты с конкурентами-республиканцами во время праймериз даже несмотря на то, что его оппонент Крис Кристи назвал экспрезидента "цыпленком" за избежание дискуссий.

У Байдена призыв Трампа назвали попыткой расширить свою аудиторию.

Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою привлекательность за пределы базы MAGA. И это разговор, который мы проведем в подходящий момент этого цикла. Если он так отчаянно хочет увидеть президента Байдена в прайм-тайме, ему не нужно ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union, — сказал спикер кампании Байдена Майкл Тайлер. Поделиться

Комиссия по президентским дебатам уже объявила даты дебатов для кандидатов в президенты в сентябре и октябре, а также дату дебатов для кандидатов в вице-президенты.

Выборы президента в США

5 ноября 2024 года в США должны пройти 60-е в истории выборы президента. Американцы будут выбирать 47-го президента.

Вероятным номинантам на должность Джо Байдену — 81 год, Дональду Трампу — 77 лет.

Как отмечает Голос Америки, по результатам опроса Associated Press-NORC (Центр исследования по связям с общественностью) оба эти кандидата имеют высокий уровень недоверия среди избирателей.

Более 50% респондентов опроса сказали, что Трампу "не хватает памяти и сообразительности для работы", а в отношении Байдена они не очень или совсем не уверены в способности эффективно служить.