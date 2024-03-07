Трамп викликав Байдена на дебати
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Трамп викликав Байдена на дебати

Трамп
Джерело:  Bloomberg

Дональд Трамп викликав президента Джо Байдена на дебати після того, як кандидатка від республіканців Ніккі Гейлі завершила виборчу кампанію.

Що відомо про виклик Трампа

Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорили питання, які є такими життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів будь-коли, будь-де, в будь-якому місці!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

При цьому раніше Трамп пʼять разів проігнорував дебати з конкурентами-республіканцями під час праймеріз навіть попри те, що його опонент Кріс Крісті назвав експрезидента “курчам” за уникнення дискусій.

У Байдена заклик Трампа назвали намаганням розширити свою аудиторію.

Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA [прихильники лозунгу Трампа Make America Great Again]. І це розмова, яку ми проведемо у відповідний момент цього циклу. Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union, — сказав речник кампанії Байдена Майкл Тайлер.

Комісія з президентських дебатів уже оголосила дати дебатів для кандидатів у президенти у вересні та жовтні, а також дату дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.

Вибори президента у США

5 листопада 2024 року у США мають відбутися 60-ті в історії вибори президента. Американці обиратимуть 47-го президента.

Ймовірним номінантам на посаду Джо Байдену — 81 рік, Дональду Трампу — 77 років.

Як зазначає Голос Америки, за результатами опитування Associated Press-NORC (Центр дослідження зв’язків з громадськістю) обидва ці кандидати мають високий рівень недовіри серед виборців.

Понад 50% респондентів опитування сказали, що Трампу "бракує пам’яті та кмітливості для роботи", а щодо Байдена, вони не дуже або зовсім не впевнені в здатності ефективно служити.

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