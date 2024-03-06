Конкурентка Трампа Гейлі оголосила про завершення президентської кампанії

Одна з претенденток від Республіканської партії на роль кандидатки у президенти США Ніккі Гейлі вдень 6 березня закінчила участь у кампанії.

Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії

Гейлі зняла свою кандидатуру з передвиборчих перегонів.

Про це повідомляє CNN на основі заяви Ніккі Гейлі.

I end my campaign with the same words I began it from the Book of Joshua. I direct them to all Americans, but especially to so many of the women and girls out there who put their faith in our campaign.



Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For God… pic.twitter.com/XAwgOGzKdy — Nikki Haley (@NikkiHaley) March 6, 2024

Я сповнена вдячності за підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни. Але тепер настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули їхні голоси. Я це зробила. не шкодуйте. Ніккі Гейлі Політикиня

Вона попередила американців про безліч проблем, які чекають попереду, сказавши, що «світ у вогні».

Колишня губернаторка Південної Кароліни підкреслила деякі питання, через які вона балотувалася: загрозу державного боргу для американської економіки, потребу в малому уряді та важливість підтримки України, Тайваню та Ізраїлю.

Гейлі також привітала Дональда Трампа, який, за її словами, буде ймовірним кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Тепер Дональду Трампу належить заробити голоси тих у нашій партії та за її межами, які його не підтримали. І я сподіваюся, що він це зробить.

Згадуючи свою передвиборчу кампанію, вона зауважила, що її мати, «іммігрантка в першому поколінні, мала голосувати за свою доньку в президенти — тільки в Америці».

Результати супервівторка у США

У США 5 березня відбулися партійні голосування для обрання кандидатів на вибори президента. За попередніми результатами супервівторка в 15 штатах перемагають чинний президент Джо Байден та Дональд Трамп.

Трамп лідирує у 12 штатах з 15: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.

У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.

Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія.

Важливо зазначити, що Трамп ще не виграв кандидатуру Республіканської партії. Йому потрібно набрати щонайменше 1215 з 2429 делегатів, щоб отримати висунення від своєї партії.

Для демократів потрібно 1968 з 3934 делегатів, щоб виграти номінацію.