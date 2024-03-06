Конкурентка Трампа Гейлі оголосила про завершення президентської кампанії

Одна з претенденток від Республіканської партії на роль кандидатки у президенти США Ніккі Гейлі вдень 6 березня закінчила участь у кампанії.
Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії
Гейлі зняла свою кандидатуру з передвиборчих перегонів.
Про це повідомляє CNN на основі заяви Ніккі Гейлі.
Вона попередила американців про безліч проблем, які чекають попереду, сказавши, що «світ у вогні».
Колишня губернаторка Південної Кароліни підкреслила деякі питання, через які вона балотувалася: загрозу державного боргу для американської економіки, потребу в малому уряді та важливість підтримки України, Тайваню та Ізраїлю.
Гейлі також привітала Дональда Трампа, який, за її словами, буде ймовірним кандидатом у президенти від Республіканської партії.
Тепер Дональду Трампу належить заробити голоси тих у нашій партії та за її межами, які його не підтримали. І я сподіваюся, що він це зробить.
Згадуючи свою передвиборчу кампанію, вона зауважила, що її мати, «іммігрантка в першому поколінні, мала голосувати за свою доньку в президенти — тільки в Америці».
Результати супервівторка у США
У США 5 березня відбулися партійні голосування для обрання кандидатів на вибори президента. За попередніми результатами супервівторка в 15 штатах перемагають чинний президент Джо Байден та Дональд Трамп.
Трамп лідирує у 12 штатах з 15: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Вірджинія.
У Вермонті за підсумками опрацювання 88% бюлетенів Дональд Трамп набирає 46,8%, його випереджає Ніккі Гейлі з 49,3%.
Джо Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія.
Важливо зазначити, що Трамп ще не виграв кандидатуру Республіканської партії. Йому потрібно набрати щонайменше 1215 з 2429 делегатів, щоб отримати висунення від своєї партії.
Для демократів потрібно 1968 з 3934 делегатів, щоб виграти номінацію.
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