Конкурентка Трампа Гейли объявила о завершении президентской кампании

Одна из претенденток от Республиканской партии на роль кандидата в президенты США Никки Гейли днем 6 марта закончила участие в кампании.
Никки Гейли официально объявила о завершении президентской кампании
Гейли сняла свою кандидатуру с предвыборной гонки.
Об этом сообщает CNN на основе заявления Никки Гейли.
Она предупредила американцев о множестве ожидающих впереди проблем, сказав, что «мир в огне».
Бывшая губернатор Южной Каролины подчеркнула некоторые вопросы, по которым она баллотировалась: угрозу государственного долга для американской экономики, потребность в малом правительстве и важность поддержки Украины, Тайваня и Израиля.
Гейли также приветствовала Дональда Трампа, который, по ее словам, будет вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Теперь Дональду Трампу предстоит заработать голоса тех в нашей партии и за ее пределами, которые его не поддержали. И я надеюсь, что он это сделает.
Вспоминая свою предвыборную кампанию, она отметила, что ее мать, «иммигрантка в первом поколении, должна была голосовать за свою дочь в президенты только в Америке».
Результаты супервторника в США
В США 5 марта прошли партийные голосования для избрания кандидатов на выборы президента. По предварительным результатам супервторника в 15 штатах побеждают действующий президент Джо Байден и Дональд Трамп.
Трамп лидирует в 12 штатах из 15: Алабама, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Техас, Теннесси, Вирджиния.
В Вермонте по итогам проработки 88% бюллетеней Дональд Трамп набирает 46,8%, его опережает Никки Гейли с 49,3%.
Джо Байден лидирует в штатах: Алабама, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Айова, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Техас, Теннесси, Юта, Вермонт, Вирджиния.
Важно отметить, что Трамп еще не выиграл кандидатуру Республиканской партии. Ему нужно набрать не менее 1215 из 2429 делегатов, чтобы получить выдвижение от своей партии.
Для демократов нужно 1968 из 3934 делегатов, чтобы выиграть номинацию.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-