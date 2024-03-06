По словам американского писателя и журналиста Пола Старобина, миллионы граждан США планируют эмигрировать в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Что известно об опасениях американцев относительно вероятной победы Трампа

Как отмечает Старобин в своем материале на страницах издания, в основном разговоры о желании эмигрировать ведут сторонники Демократической партии.

Тревога относительно потенциального триумфа Трампа в ноябре гораздо острее, чем страхи, которые разжигали предыдущие президенты, - отмечает журналист. Поделиться

Что известно о готовности граждан США покинуть страну в случае победы Трампа

По его словам, преимущественно желание и готовность эмигрировать выражает молодежь.

Так, в конце президентского срока Джорджа Буша США хотели покинуть 24% человек младше 30 лет, 8% – во время Обамы и 30% – во время Трампа.

При этом в случае с Трампом, как подчеркивает Старобин, страну по истечении его президентского срока хотели покинуть 20% молодых мужчин и 40% молодых женщин.

По словам президента Ассоциации американцев за границей Дорис Шпеера, граждане США, проживающие в других странах, готовятся к новой волне эмигрантов в случае победы Трампа на выборах.