Миллионы граждан США готовы покинуть страну в случае победы Трампа на выборах — Business Insider
Категория
Мир
Дата публикации

Миллионы граждан США готовы покинуть страну в случае победы Трампа на выборах — Business Insider

Дональд Трамп
Читати українською
Источник:  Business Insider

По словам американского писателя и журналиста Пола Старобина, миллионы граждан США планируют эмигрировать в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Что известно об опасениях американцев относительно вероятной победы Трампа

Как отмечает Старобин в своем материале на страницах издания, в основном разговоры о желании эмигрировать ведут сторонники Демократической партии.

Тревога относительно потенциального триумфа Трампа в ноябре гораздо острее, чем страхи, которые разжигали предыдущие президенты, - отмечает журналист.

Что известно о готовности граждан США покинуть страну в случае победы Трампа

По его словам, преимущественно желание и готовность эмигрировать выражает молодежь.

Так, в конце президентского срока Джорджа Буша США хотели покинуть 24% человек младше 30 лет, 8% – во время Обамы и 30% – во время Трампа.

При этом в случае с Трампом, как подчеркивает Старобин, страну по истечении его президентского срока хотели покинуть 20% молодых мужчин и 40% молодых женщин.

По словам президента Ассоциации американцев за границей Дорис Шпеера, граждане США, проживающие в других странах, готовятся к новой волне эмигрантов в случае победы Трампа на выборах.

Второе президентство Трампа может стать "катализатором", который еще больше подпитает растущую диаспору живущих в изгнании американцев. После ноября Европа вполне может стать тем, чем была Канада для уклоняющихся от призыва во время войны во Вьетнаме: политическое убежище для американцев, которым надоела собственная страна. Называйте их изгнанниками Трампа, – объясняет Шпеер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выступил с новым дерзким заявлением о войне в Украине
Дональд Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Байден побеждают на праймериз республиканцев и демократов
Трамп и Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп встретился с Илоном Маском на фоне поиска денег для своей президентской кампании — NYT
Дональд Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?