По словам американского писателя и журналиста Пола Старобина, миллионы граждан США планируют эмигрировать в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Что известно об опасениях американцев относительно вероятной победы Трампа
Как отмечает Старобин в своем материале на страницах издания, в основном разговоры о желании эмигрировать ведут сторонники Демократической партии.
Что известно о готовности граждан США покинуть страну в случае победы Трампа
По его словам, преимущественно желание и готовность эмигрировать выражает молодежь.
Так, в конце президентского срока Джорджа Буша США хотели покинуть 24% человек младше 30 лет, 8% – во время Обамы и 30% – во время Трампа.
При этом в случае с Трампом, как подчеркивает Старобин, страну по истечении его президентского срока хотели покинуть 20% молодых мужчин и 40% молодых женщин.
По словам президента Ассоциации американцев за границей Дорис Шпеера, граждане США, проживающие в других странах, готовятся к новой волне эмигрантов в случае победы Трампа на выборах.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-