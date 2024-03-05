Экспрезидент США Дональд Трамп дерзко заявил, что в случае сохранения им президентского поста по результатам выборов в 2020 году, он якобы смог бы предотвратить войну в Украине и Израиле.
Трамп заявляет, что мог бы предотвратить развязывание Россией войны против Украины
По его словам, нападения на Израиль при условии его пребывания у власти не было бы, поскольку у Ирана не было бы для этого ресурсов.
Что Трамп вообще говорил о войне в Украине
Журналисты издания The Times накануне президентских выборов в США, в которых Дональд Трамп является одним из ключевых фаворитов, напомнили его заявления по поводу развязной войны против Украины.
Авторы материала подчеркивают, что большинство заявлений Трампа базируется на его самоуверенности.
При этом бывший президент США не решается давать прогнозы по поводу результата завершения войны в Украине.
В феврале он сказал, что не будет защищать страны НАТО от России и "будет поощрять "Москву" делать все, что им вздумается".
Страны Североатлантического союза экс-президент США неоднократно обвинял в том, что они не выполняют своих финансовых обязательств тратить 2% ВВП на оборону.
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