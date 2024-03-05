Экспрезидент США Дональд Трамп дерзко заявил, что в случае сохранения им президентского поста по результатам выборов в 2020 году, он якобы смог бы предотвратить войну в Украине и Израиле.

Трамп заявляет, что мог бы предотвратить развязывание Россией войны против Украины

Россия никогда не напала бы на Украину. Никогда. Вы знаете, все это знают. Все это лежит на Байдене... Все эти люди, мертвые в Украине, России и Израиле, все эти разрушенные территории. Люди сейчас жили бы прекрасной жизнью. Мы окажемся на пороге Третьей мировой, – цинично заявляет Трамп. Поделиться

По его словам, нападения на Израиль при условии его пребывания у власти не было бы, поскольку у Ирана не было бы для этого ресурсов.

It's garbled because Trump is generally incoherent but I think Trump is saying that the Hamas attack on Israel happened because the Israelis "got soft" here.



He goes on to say that dead people in Ukraine and Russia and Israel would be "leading great lives" if he was in office. pic.twitter.com/x6GpYk1BZ3 — Matthew Gertz (@MattGertz) March 5, 2024

У них не было бы денег для ХАМАС, для Хезболлы. Они бы не сделали этого при мне. Я гарантирую вам это. Они сделали это, потому что не испытывают уважения к Байдену, отмечает Трамп. Поделиться

Что Трамп вообще говорил о войне в Украине

Журналисты издания The Times накануне президентских выборов в США, в которых Дональд Трамп является одним из ключевых фаворитов, напомнили его заявления по поводу развязной войны против Украины.

Авторы материала подчеркивают, что большинство заявлений Трампа базируется на его самоуверенности.

При этом бывший президент США не решается давать прогнозы по поводу результата завершения войны в Украине.

В феврале он сказал, что не будет защищать страны НАТО от России и "будет поощрять "Москву" делать все, что им вздумается".

Страны Североатлантического союза экс-президент США неоднократно обвинял в том, что они не выполняют своих финансовых обязательств тратить 2% ВВП на оборону.