Трамп выступил с новым дерзким заявлением о войне в Украине
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Трамп выступил с новым дерзким заявлением о войне в Украине

Дональд Трамп
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Источник:  online.ua

Экспрезидент США Дональд Трамп дерзко заявил, что в случае сохранения им президентского поста по результатам выборов в 2020 году, он якобы смог бы предотвратить войну в Украине и Израиле.

Трамп заявляет, что мог бы предотвратить развязывание Россией войны против Украины

Россия никогда не напала бы на Украину. Никогда. Вы знаете, все это знают. Все это лежит на Байдене... Все эти люди, мертвые в Украине, России и Израиле, все эти разрушенные территории. Люди сейчас жили бы прекрасной жизнью. Мы окажемся на пороге Третьей мировой, – цинично заявляет Трамп.

По его словам, нападения на Израиль при условии его пребывания у власти не было бы, поскольку у Ирана не было бы для этого ресурсов.

У них не было бы денег для ХАМАС, для Хезболлы. Они бы не сделали этого при мне. Я гарантирую вам это. Они сделали это, потому что не испытывают уважения к Байдену, отмечает Трамп.

Что Трамп вообще говорил о войне в Украине

Журналисты издания The Times накануне президентских выборов в США, в которых Дональд Трамп является одним из ключевых фаворитов, напомнили его заявления по поводу развязной войны против Украины.

Авторы материала подчеркивают, что большинство заявлений Трампа базируется на его самоуверенности.

При этом бывший президент США не решается давать прогнозы по поводу результата завершения войны в Украине.

В феврале он сказал, что не будет защищать страны НАТО от России и "будет поощрять "Москву" делать все, что им вздумается".

Страны Североатлантического союза экс-президент США неоднократно обвинял в том, что они не выполняют своих финансовых обязательств тратить 2% ВВП на оборону.

Во время своего первого срока он угрожал вывести США из НАТО, если страны не будут платить больше на оборону, что стимулировало большие дополнительные расходы. В видеообращении предвыборной кампании на тему "Предотвращение Третьей мировой войны" он говорил о необходимости "завершить процесс, который мы начали под моей администрацией, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО", - говорится в материале издания.

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