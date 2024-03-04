Президентские выборы США. Верховный суд разрешил Трампу баллотироваться
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Президентские выборы США. Верховный суд разрешил Трампу баллотироваться

Трамп
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Источник:  NBC News

Верховный суд Соединенных Штатов Америки постановил, что бывшего президента Дональда Трампа нельзя исключать из избирательных бюллетеней на предстоящих выборах.

Трамп будет баллотироваться в президенты США

Верховный суд отменил решение суда штата Колорадо, согласно которому Трамп не имел права снова баллотироваться из-за попытки сорвать выборы в 2020 году, на которых победил Джо Байден.

Об этом сообщает NBC News.

Суд постановил, что Верховный суд Колорадо ошибочно предположил, что штаты могут определять, может ли кандидат участвовать в выборах в соответствии с положением 14 поправки Конституции.

В постановлении указано, что Конгресс, а не штаты, должен устанавливать правила применения положения 14 поправки.

Следует отметить, что это решение гарантирует, что Трамп останется не только в избирательном бюллетене в Колорадо, но и в Мне и Иллинойсе, где местные суды принимали подобные решения в отношении бывшего президента.

Предвыборная эпопея Трампа

В прошлом году суд штата Колорадо принял решение запретить Трампу участвовать в президентских выборах в США, поскольку он пытался повлиять на результаты выборов в 2020 году.

Сам иск был подан шестью жителями Колорадо в сентябре и был частично удовлетворен судом первой инстанции, после чего обжалован уже в верховном суде штата.

Верховный суд США приступил к рассмотрению дела в начале февраля этого года.

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