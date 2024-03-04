Президентские выборы США. Верховный суд разрешил Трампу баллотироваться

Верховный суд Соединенных Штатов Америки постановил, что бывшего президента Дональда Трампа нельзя исключать из избирательных бюллетеней на предстоящих выборах.
Трамп будет баллотироваться в президенты США
Верховный суд отменил решение суда штата Колорадо, согласно которому Трамп не имел права снова баллотироваться из-за попытки сорвать выборы в 2020 году, на которых победил Джо Байден.
Об этом сообщает NBC News.
Суд постановил, что Верховный суд Колорадо ошибочно предположил, что штаты могут определять, может ли кандидат участвовать в выборах в соответствии с положением 14 поправки Конституции.
В постановлении указано, что Конгресс, а не штаты, должен устанавливать правила применения положения 14 поправки.
Предвыборная эпопея Трампа
В прошлом году суд штата Колорадо принял решение запретить Трампу участвовать в президентских выборах в США, поскольку он пытался повлиять на результаты выборов в 2020 году.
Сам иск был подан шестью жителями Колорадо в сентябре и был частично удовлетворен судом первой инстанции, после чего обжалован уже в верховном суде штата.
Верховный суд США приступил к рассмотрению дела в начале февраля этого года.
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