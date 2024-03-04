Президентські вибори у США. Верховний суд дозволив Трампу балотуватися

Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.
Трамп буде балотуватися у президенти США
Верховний суд скасував рішення суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп не мав права знову балотуватися через спробу зірвати вибори у 2020 році, на яких переміг Джо Байден.
Про це повідомляє NBC News.
Суд постановив, що верховний суд Колорадо помилково припустив, що штати можуть визначати, чи може кандидат брати участь у виборах відповідно до положення 14 поправки Конституції.
У постанові зазначено, що Конгрес, а не штати, повинен встановлювати правила застосування положення 14-ї поправки.
Передвиборча епопея Трампа
Минулого року суд штату Колорадо вирішив заборонити Трампу брати участь у президентських виборах у США, оскільки він намагався вплинути на результати виборів у 2020 році.
Сам позов був поданий шістьма жителями Колорадо у вересні і був частково задоволений судом першої інстанції, після чого оскаржений вже у верховному суді штату.
Верховний суд США розпочав розгляд справи на початку лютого цього року.
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