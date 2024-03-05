Трамп виступив із новою зухвалою заявою щодо війни в Україні
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Трамп виступив із новою зухвалою заявою щодо війни в Україні

Дональд Трамп
Джерело:  online.ua

Експрезидент США Дональд Трамп зухвало заявив, що у разі збереження ним президентської посади за результатами виборів у 2020 році, він би нібито зміг запобігти війні в Україні та Ізраїлі. 

Трамп заявляє, що міг би запобігти розв’язанню Росією війни проти України

Росія ніколи б не напала на Україну. Ніколи. Ви це знаєте, усі це знають. Усе це лежить на Байдені... Усі ці люди, які мертві в Україні, Росії та Ізраїлі, усі ці зруйновані території. Люди зараз жили б прекрасним життям. Ми опинимося на порозі Третьої світової, - цинічно заявляє Трамп.

За його словами, нападу на Ізраїль за умови його перебування при владі не було б, оскільки Іран би не мав для цього ресурсів.

У них не було б грошей для ХАМАСу, для Хезболли. Вони не зробили б цього при мені. Я гарантую вам це. Вони зробили це, тому що не відчувають поваги до Байдена, - зазначає Трамп.

Що Трамп взагалі казав про війну в Україні

Журналісти видання The Times напередодні президентських виборів у США, у яких Дональд Трамп є одним з ключових фаворитів, нагадали його заяви стосовно розв’язаної війни проти України.

Автори матеріалу підкреслюють, що більшість заяв Трампа базується на його самовпевненності.

При цьому колишній президент США не наважується давати прогнози стосовно результату завершення війни в Україні.

У лютому він сказав, що не захищатиме країни НАТО від Росії і "заохочуватиме" Москву "робити все, що їм заманеться".

Країни Альянсу екс-президент США неозноразово звинувачував у тому, що вони не виконують своїх фінансових зобов’язань витрачати 2% ВВП на оборону.

Під час свого першого терміну він погрожував вивести США з НАТО, якщо країни не будуть платити більше на оборону, що стимулювало великі додаткові витрати. У відеозверненні передвиборчої кампанії на тему "Запобігання Третій світовій війні" він говорив про необхідність "завершити процес, який ми розпочали під моєю адміністрацією, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО, - йдеться у матеріалі видання.

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