Трамп виступив із новою зухвалою заявою щодо війни в Україні

Експрезидент США Дональд Трамп зухвало заявив, що у разі збереження ним президентської посади за результатами виборів у 2020 році, він би нібито зміг запобігти війні в Україні та Ізраїлі.
Трамп заявляє, що міг би запобігти розв’язанню Росією війни проти України
За його словами, нападу на Ізраїль за умови його перебування при владі не було б, оскільки Іран би не мав для цього ресурсів.
Що Трамп взагалі казав про війну в Україні
Журналісти видання The Times напередодні президентських виборів у США, у яких Дональд Трамп є одним з ключових фаворитів, нагадали його заяви стосовно розв’язаної війни проти України.
Автори матеріалу підкреслюють, що більшість заяв Трампа базується на його самовпевненності.
При цьому колишній президент США не наважується давати прогнози стосовно результату завершення війни в Україні.
У лютому він сказав, що не захищатиме країни НАТО від Росії і "заохочуватиме" Москву "робити все, що їм заманеться".
Країни Альянсу екс-президент США неозноразово звинувачував у тому, що вони не виконують своїх фінансових зобов’язань витрачати 2% ВВП на оборону.
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