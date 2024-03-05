Трамп виступив із новою зухвалою заявою щодо війни в Україні

Експрезидент США Дональд Трамп зухвало заявив, що у разі збереження ним президентської посади за результатами виборів у 2020 році, він би нібито зміг запобігти війні в Україні та Ізраїлі.

Трамп заявляє, що міг би запобігти розв’язанню Росією війни проти України

Росія ніколи б не напала на Україну. Ніколи. Ви це знаєте, усі це знають. Усе це лежить на Байдені... Усі ці люди, які мертві в Україні, Росії та Ізраїлі, усі ці зруйновані території. Люди зараз жили б прекрасним життям. Ми опинимося на порозі Третьої світової, - цинічно заявляє Трамп. Поширити

За його словами, нападу на Ізраїль за умови його перебування при владі не було б, оскільки Іран би не мав для цього ресурсів.

It's garbled because Trump is generally incoherent but I think Trump is saying that the Hamas attack on Israel happened because the Israelis "got soft" here.



He goes on to say that dead people in Ukraine and Russia and Israel would be "leading great lives" if he was in office. pic.twitter.com/x6GpYk1BZ3 — Matthew Gertz (@MattGertz) March 5, 2024

У них не було б грошей для ХАМАСу, для Хезболли. Вони не зробили б цього при мені. Я гарантую вам це. Вони зробили це, тому що не відчувають поваги до Байдена, - зазначає Трамп. Поширити

Що Трамп взагалі казав про війну в Україні

Журналісти видання The Times напередодні президентських виборів у США, у яких Дональд Трамп є одним з ключових фаворитів, нагадали його заяви стосовно розв’язаної війни проти України.

Автори матеріалу підкреслюють, що більшість заяв Трампа базується на його самовпевненності.

При цьому колишній президент США не наважується давати прогнози стосовно результату завершення війни в Україні.

У лютому він сказав, що не захищатиме країни НАТО від Росії і "заохочуватиме" Москву "робити все, що їм заманеться".

Країни Альянсу екс-президент США неозноразово звинувачував у тому, що вони не виконують своїх фінансових зобов’язань витрачати 2% ВВП на оборону.