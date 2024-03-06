Мільйони громадян США готові покинути країну у разі перемоги Трампа на виборах — Business Insider
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Мільйони громадян США готові покинути країну у разі перемоги Трампа на виборах — Business Insider

Дональд Трамп
Джерело:  Business Insider

За словами американського письменника та журналіста Пола Старобіна, мільйони громадян США планують емігрувати у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. 

Що відомо про побоювання американців стосовно ймовірної перемоги Трампа

Як зазначає Старобін у власному матеріалі на сторінках видання, переважно розмови про бажання емігрувати ведуть прихильники Демократичної партії.

Тривога щодо потенційного тріумфу Трампа в листопаді набагато гостріша, ніж страхи, які розпалювали попередні президенти, - зазначає журналіст.

Що відомо про готовність громадян США покинути країну у разі перемоги Трампа

За його словами, переважно бажання та готовність емігрувати висловлює молодь.

Так, наприкінці президентського терміну Джорджа Буша США хотіли покинути 24% осіб молодше 30 років, 8% – під час Обами та 30% – під час Трампа.

При цьому у випадку із Трампом, як підкреслює Старобін, країну по завершенні його президентського терміну хотіли покинути 20% молодих чоловіків і 40% молодих жінок.

За словами президента Асоціації американців за кордоном Доріс Шпеєра, громадяни США, які проживають в інших країнах, наразі готуються до нової хвилі емігрантів у разі перемоги Трампа на виборах.

Друге президентство Трампа може стати "каталізатором", який ще більше підживить зростаючу діаспору американців, які живуть у вигнанні. Після листопада Європа цілком може стати тим, чим була Канада для тих, хто ухилявся від призову під час війни у В’єтнамі: політичним притулком для американців, яким набридла власна країна. Називайте їх вигнанцями Трампа, - пояснює Шпеєр.

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