За словами американського письменника та журналіста Пола Старобіна, мільйони громадян США планують емігрувати у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Що відомо про побоювання американців стосовно ймовірної перемоги Трампа

Як зазначає Старобін у власному матеріалі на сторінках видання, переважно розмови про бажання емігрувати ведуть прихильники Демократичної партії.

Тривога щодо потенційного тріумфу Трампа в листопаді набагато гостріша, ніж страхи, які розпалювали попередні президенти, - зазначає журналіст. Поширити

Що відомо про готовність громадян США покинути країну у разі перемоги Трампа

За його словами, переважно бажання та готовність емігрувати висловлює молодь.

Так, наприкінці президентського терміну Джорджа Буша США хотіли покинути 24% осіб молодше 30 років, 8% – під час Обами та 30% – під час Трампа.

При цьому у випадку із Трампом, як підкреслює Старобін, країну по завершенні його президентського терміну хотіли покинути 20% молодих чоловіків і 40% молодих жінок.

За словами президента Асоціації американців за кордоном Доріс Шпеєра, громадяни США, які проживають в інших країнах, наразі готуються до нової хвилі емігрантів у разі перемоги Трампа на виборах.