Трамп зустрівся з Ілоном Маском на тлі пошуку грошей для своєї президентської кампанії — NYT
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Трамп зустрівся з Ілоном Маском на тлі пошуку грошей для своєї президентської кампанії — NYT

Дональд Трамп
Джерело:  The New York Times

Дональд Трамп 3 березня зустрівся з американським мільярдером Ілоном Маском та кількома багатими донорами-республіканцями на тлі пошуку фінансування для своєї президентської кампанії.

Трамп зустрівся з Маском

NYT пише про це з посиланням на трьох анонімних осіб, які знайомі з дискусіями.

За словами видання, Трамп і його команда працюють над пошуком додаткових великих донорів, щоб зміцнити його фінанси напередодні виборів проти президента США.

За словами людини, яка обговорювала це питання з Трампом, той похвалив Маска перед союзниками та сподівається незабаром зустрітися з мільярдером сам-на-сам.

Однак невідомо, чи планує Маск витратити частину свого капіталу на Трампа.

Політичні переконання Ілона Маска

NYT пише, що останні публікації Маска в соціальних мережах свідчать про те, що він вважає важливим, щоб Байден зазнав поразки в листопаді.

Люди, які спілкувалися з Маском приватно, підтвердили, що він справді так вважає.

Маск довгий час вважав себе незалежним і, як і багато бізнес-лідерів, протягом багатьох років жертвував кандидатам від обох партій.

На відміну від інших американських мільярдерів, він не витрачав багато на президентські вибори, і його пожертви протягом багатьох років були досить рівномірно розподілені між демократами та республіканцями.

Підприємства Маска, Tesla і SpaceX, отримали вигоду від федеральних державних контрактів і субсидій.

Однак між Трампом і Маском також були тертя, наприклад, влітку 2022 року, він і колишній президент обмінялися образами: Трамп вилаяв його нецензурною лайкою, а Маск сказав, що колишньому президенту настав час «відплисти на захід».

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