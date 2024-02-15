Соцмережа X Маска продає сині "галочки" терористам та роспропагандистам — аналітики

Соціальна мережа Х, яка належить Ілону Маску, продає свою синю "галочку" терористам із Хезболли та російським державним ЗМІ.

Соцмережа Х бере гроші з терористів та пропагандистів

Стало відомо, що у колишній соцмережі Twitter (тепер Х) торгують синіми “галочками” з особами, які знаходяться під санкціями.

Про це йдеться у звіті Tech Transparency Project.

Так, Х приймала платежі від акаунтів, що включають лідерів Хезболли, хуситів та державні ЗМІ Ірану та Росії.

Підписки, які коштують 8 доларів на місяць, пропонують користувачам синю "галочку", яка раніше була доступна лише перевіреним користувачам, наприклад знаменитостям, та більш ефективне просування за алгоритмом соцмережі.

Як зазначається у звіті, незважаючи на те, що офіційні умови обслуговування Twitter забороняють людям та організаціям зі списку санкцій США здійснювати платежі на платформі, було виявлено 28 аккаунтів підсанкціонованих осіб з синьою "галочкою".

Серед таких облікових записів був лідер Хезболли Хасан Насралла. Він отримав "галочку" ще у листопаді минулого року. У соцмережі він часто публікує випуски новин та меми, які висміюють США та Ізраїль.

Також серед верифікованих "галочкою" акаунтів є хусити, які нещодавно почали нападати на американські та інші кораблі у Червоному морі. Вони почали платити Twitter цього місяця, всього за кілька тижнів після того, як Сполучені Штати заявили, що бойовиків включать до списку терористичних угруповань.

Ми були здивовані, виявивши, що X надає преміумпослуги широкому колу груп, на які США наклали санкції за тероризм та іншу діяльність, що завдає шкоди національній безпеці. Це ще одна ознака того, що X втратила контроль над своєю платформою, — заявила Кеті Пол, директор Tech Transparency Project. Поширити

Ілон Маск знову лякає світ перемогою РФ у війні проти України

Бізнесмен вкотре намагався переконати сенаторів-республіканців в тому, що "немає жодного шансу", що Путін програє війну Україні.

За словами журналістів, Ілон Маск зробив ці коментарі під час дискусії на платформі Х, учасниками якої були противники законопроєкту щодо допомоги Україні.

Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні.

Окрім того, він вкотре спробував виправдати Путіна, заявивши, що на російського президента тиснуть, щоб довести війну до кінця.